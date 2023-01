W

W ubiegłym roku dokładnie, 2 lutego na świat przyszło drugie dziecko Kylie Jenner i Travisa Scotta. Pierwotnie ich syn otrzymał imię Wolf Webster. Trzy miesiące później rodzice chłopca oświadczyli, że zmienili mu imię. Teraz w sieci rozpętała się dyskusja wokół tego, jak finalnie nazwali malca. "Arabowie przemówcie!" – naśmiewają się internauci.

Kylie Jenner i Travis Scott zmienili imię synowi. Co oznacza po arabsku? Fot. Instagram.com / @kyliejenner

Córka Caitlyn Jenner i Kris Jenner od lat jest w związku ze znanym raperem, Travisem Scottem

W 2018 roku przyszło na świat ich pierwsze dziecko - córka Stormi, która ma aktualnie 5 lat

Rok temu powitali syna. Od tamtego czasu słyszeliśmy o zmianach związanych z jego imieniem

Teraz kiedy celebrytka dodała zdjęcie z maluchem, ujawniając, jak się nazywa, a internauci zareagowali, uświadamiając ją, co oznacza owe imię

25-letnia Kylie Jenner może pochwalić błyskotliwą karierą i zaskakującymi osiągnięciami w tak młodym wieku. Sławę zawdzięcza nie tylko rodzicom i siostrom: Kim, Khloé, Kourtney, Kendall oraz ich rodzinnym reality shows "Z kamerą u Kardashianów" czy "The Kardashians", ale także swojej działalności.

Gdy miała 18 lat, założyła bowiem swoją firmę Kylie Cosmetics. Od tamtej pory z pomocą mamy Kris prężnie ją rozwija, a przy okazji zbija niezłe kokosy na produktach oraz monetyzowaniu swojego wizerunku jako influencerka i modelka.

Kylie od lat związane jest ze znanym amerykańskim raperem, Travisem Scottem. Choć wcześniej przeżywali liczne wzloty i upadki, to obecnie tworzą szczęśliwą parę, wychowującą dwójkę dzieci: 5-letnią Stormi oraz rocznego synka.

Kylie Jenner i Travis Scott zmienili imię synowi. Co oznacza po arabsku?

W ubiegłym roku, kiedy chłopiec miał trzy miesiące, pisaliśmy w naTemat o tym, że jego rodzice podjęli decyzję o zmianie imienia. Jak pierwotnie się nazywał? Jak twierdzi brytyjski Daily Mail, Kylie miała nadzieję, że "imię dziecka przyjdzie do niej samo, gdy malec pojawi się na świecie".

– A co powiesz na Wolf Webster? – zaproponowała mężowi, kiedy nadszedł termin podpisania aktu urodzenia. – Lubię WW, więc wpisała w tamtym momencie Wolf Webster. Sekundę po podpisaniu aktu urodzenia zorientowałam się jednak, co zrobiłam. To część jego historii, ale jego imię zostało zmienione – oznajmiła.

"Dla waszej wiadomości: nasz syn nie ma już na imię Wolf. Uważamy, że nie pasuje do niego. Chciałam się tym z wami podzielić, ponieważ wszędzie je widzę" – oświadczyła potem celebrytka na relacji InstaStory, nie ujawniając, na jakie inne imię wybrali.

W sobotę 21 stycznia Kylie zaskoczyła fanów, publikując serię zdjęć z maluchem. Towarzyszy im opis: Aire oraz emotikon białego serduszka.

Pod postem fani rozpływali się nad chłopcem, zachwycając się jego urodą. Inni zwrócili uwagę na jego imię, które było tak długo trzymane w sekrecie.

"Miejmy nadzieję, że nigdy nie pojedzie do arabskiego kraju"; "Proszę, zmień jego imię"; "Nigdy nie zabieraj go do Libanu"; "Arabowie patrzą na jego imię" – pojawiły się komentarze z wymownymi, roześmianymi emotikonami.

Na Twitterze dziennikarka Antoinette Lattouf zareagowała, tłumacząc, że imię syna Kylie Jenner w wolnym tłumaczeniu oznacza po arabsku "mój penis". "Hmmm, czy ktoś powinien powiedzieć Kylie Jenner, że imię jej syna - Aire - jest popularnym arabskim określeniem na sformułowanie "mój penis" czy nie?" – zatweetowała.

"Zresztą wątpię, żeby ktoś się zorientował. W końcu arabski używany jest przez jedynie 415 milionów ludzi na świecie" – dodała sarkastycznie.

Internauci podłapali tweeta i zaczęli dalej robić sobie z tego żarty. "Dajcie jej żyć. Nie mogę się doczekać odcinka Kardashianek, gdzie jedna z sióstr powie 'Mały Aire robi się taki duży'" – pisali.

Innym nie było do śmiechu. "Do tych, którzy żartują z imienia Aire. Proszę, przestańcie obrażać nasz język domowy, aby robić niepotrzebne żarty, zamiast poszukać prawdziwego znaczenia tego imienia. Aire, czyli Lew Boga" – tłumaczył jeden z internautów.