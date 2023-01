A

Aplikacja tych dwóch produktów zajmuje tylko minutę. Najpierw skóra jest wygładzona, wypełniona i rozświetlona dzięki Super Serum. Następnie krem z gamy Merveillance LIFT zapewnia jej natychmiastowy efekt liftingu i napięcia. Naturalne dbanie o piękno nie musi być skomplikowane. Wystarczą dwa kroki i dwa produkty!

Krok 1: Uniwersalny koncentrat przeciwstarzeniowy Super Serum [1]

Ten czysty(2) i wegański(3) superkoncentrat z naturalnym kwasem hialuronowym i tysiącami mikrokapsułek z olejami roślinnymi stanowi podstawę każdej pielęgnacji przeciwstarzeniowej. Formuła oparta na starannie wyselekcjonowanych składnikach pochodzenia naturalnego wnika w głąb skóry, skutecznie działając w głębszych warstwach. Konsystencja przypominającą płynne złoto to efekt 100% naturalnej, rewolucyjnej techniki kapsułkowania - oleje są frakcjonowane i naturalnie zamykane w postaci mikrosfer. W momencie aplikacji stapiają się ze skórą, pozostawiając ją nawilżoną i miłą w dotyku, przygotowaną do dalszych czynności pielęgnacyjnych.

Ochronę przeciwstarzeniową skóry zapewnia dodatkowo opatentowany kompleks roślinny z komórkami macierzystymi szarotki alpejskiej*.

(1) Testy in vitro.

(2) Clean beuty według NUXE: podejście do ciągłego doskonalenia, którego kulminacją jest najlepsza równowaga między naturalnością, skutecznością, zmysłowością i wpływem na środowisko, bez kompromisów w zakresie bezpieczeństwa. Więcej informacji dostępnych na stronie www.nuxe.com.

(3) Formuła wegańska bez składników lub pochodnych pochodzenia zwierzęcego.

* Namnażające się w naturalny sposób komórki szalotki alpejskiej mają silne zdolności przeciwstarzeniowe.

Krok 2: natychmiastowy efekt liftingu - krem Merveillance Lift

Sercem jego formuły jest olej z mikroalg(1), uzyskiwany przy użyciu ekologicznej i przyjaznej dla środowiska technologii: każda kropla koncentruje moc 4 miliardów aktywnych komórek, aby wzmocnić połączenie skórno – naskórkowe, kluczowy obszar dla uzyskania jędrnej skóry. Dzięki konsystencji dopasowanej do rodzaju cery, odpowiada na codzienne potrzeby pielęgnacji.

Merveillance Lift liftingujący - krem o pudrowej konsystencji, dzięki innowacyjnej, wypełniającej formule pudrowy krem ujędrnia skórę i koryguje zmarszczki. Idealny do cery normalnej i mieszanej, tworzy naturalny efekt „blur”, zapewniając nieskazitelne wykończenie.

71% kobiet już po pierwszej aplikacji czuje, że poprawiło się jej napięciem (2), a 63% - że skóra jest wyczuwalnie gładsza (3).

Merveillance Lift liftingujący krem skóra sucha to bogaty krem ujędrniający skórę oraz korygujący zmarszczki. Przeznaczony dla cery normalnej i suchej. Dzięki otulającej konsystencji zapewnia natychmiastowy efekt ujędrnienia i wygładzenia. Twarz wygląda na wymodelowaną u 64% (4) kobiet. Po 2 miesiącach, 100% kobiet (5) uważa, że ich skóra jest piękniejsza i bardziej jędrna.

(1) Formuła wegańska bez składników lub pochodnych pochodzenia zwierzęcego.

(2) Test użytkowania – 21 ochotników. % satysfakcji - bezpośrednio po aplikacji

(3) Test użytkowania – 20 ochotników. % Poprawy oceniany przez ochotników - po 56 dniach

(4) Test użytkowania − 22 ochotników. Zadowolenie % − po 28 dniach

(5) Test użytkowania − 21 ochotników. Zadowolenie % − po 56 dniach

Rano i wieczorem, bez względu na to, ile masz lat, używaj Super Serum [10]. To uniwersalny pierwszy krok w każdym rytuale pielęgnacyjnym. Następnie dobierz krem odpowiednio do rodzaju skóry i jej wieku.

Wybierz krem dla siebie:

Od 25 roku życia – Crème Prodigieuse® Boost – na pierwsze oznaki starzenia

Od 35 roku życia – Merveillance LIFT – redukcja zmarszczek i przywrócenie jędrności

Od 50 roku życia – Nuxuriance® Ultra –globalne działanie przeciwstarzeniowe

Od 65 roku życia – Nuxuriance® Gold – odżywienie i rozświetlenie

