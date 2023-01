W

Wielkimi krokami zbliża się 31. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Redakcja naTemat.pl po raz kolejny gra wspólnie z fundacją Jurka Owsiaka – a w tym roku oferujemy możliwość zjedzenia prawdziwej włoskiej kolacji z dziennikarzem Jackiem Pałasińskim.

Redakcja naTemat.pl kolejny rok gra razem z WOŚP! Tym razem proponujemy m.in. możliwość przeżycia prawdziwej włoskiej uczty z Jackiem Pałasińskim – dziennikarzem, który o Włoszech wie wszystko.

Zwycięzca aukcji będzie miał możliwość wyjścia na włoską kolację z Jackiem Pałasińskim do warszawskiej restauracji San Lorenzo. Za wszystko oczywiście płaci redakcja naTemat.pl, a kolację będzie można zrealizować w wybranym przez obie strony terminie do końca maja.

Jacek Pałasiński to doświadczony oraz szanowany dziennikarz i teatrolog, który spędził we Włoszech 30 lat swojego życia. Możecie go pamiętać z anteny TVN24, a obecnie jest współpracownikiem naTemat.pl. Włoska kultura, życie we Włoszech, ale też dogłębna wiedza na tematy polityczne – w każdej z tych kwestii Jacek Pałasiński czuje się jak ryba w wodzie.

Zapraszamy do licytacji!

Tegoroczny 31. finał WOŚP odbywa się pod hasłem "Chcemy wygrać z sepsą!", a jego celem jest zakup specjalistycznego sprzętu medycznego (m.in. urządzeń do identyfikacji mikroorganizmów, analizatorów do diagnostyki molekularnej oraz komór laminarnych), wspomagającego walkę z tą specyficzną reakcją organizmu na zakażenie, która odpowiada za 20 procent wszystkich zgonów na świecie.