O

Od ponad 30 lat w jedną ze styczniowych niedziel znaczna większość Polaków jednoczy się i otwiera swoje serca, by pomagać innym. Słynnym finałom Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zawsze towarzyszy charakterystyczny muzyczny motyw przewodni. Jak powstał hymn WOŚP?

Autorem muzyki do utworu stanowiącego hymn Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest Wojciech Waglewski (na zdjęciu). Fot. Tomasz Jastrzebowski /REPORTER

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, jak sama nazwa wskazuje, jest nierozerwalnie związana z muzyką. W końcu co roku podczas finału GRA na rzecz polskiej służby zdrowia i jej pacjentów. Wtedy też na scenach w całej Polsce występują charytatywnie setki artystów i kapel: znanych i mniej znanych. Jednak tylko jeden utwór przywodzi od razu na myśl WOŚP: "Karnawał". Stanowi dżingiel, hymn i główną oprawę muzyczną finałów WOŚP od samego początku, a więc od 1993 r. Jaka jest jego historia i kto jest jego autorem?

Jak powstał dżingiel Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy?

Rąbka tajemnicy w kwestii historii hymnu WOŚP uchylił jego twórca: gitarzysta, kompozytor i lider grupy Voo Voo Wojciech Waglewski. W 2018 r. w rozmowie z portalem cojestgrane24.pl przyznał, że dżingiel, a właściwie utwór najpierw nosił nazwę "Łobi jabi". Skomponował go za namową pomysłodawcy akcji WOŚP i współzałożyciela fundacji Jurka Owsiaka.

Miało to miejsce jeszcze przed pierwszym finałem, w okresie świąt Bożego Narodzenia 1991 r., kiedy Owsiak wyszedł z inicjatywą zbiórki pieniędzy na zakup płuco-serca dla kliniki kardiochirurgii Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, co ogłosił w prowadzonym przez siebie na antenie TVP 2 programie "Róbta, co chceta, czyli rockandrollowa jazda bez trzymanki".

Jak zdradził Waglewski, "przymierzając się do hymnu, wykorzystał gotową już kompozycję (powstałą na potrzeby lubelskiego teatru Scena Ruchu) i dopisał do niej słowa". Sam motyw instrumentalny stworzył o wiele wcześniej, jeszcze na początku lat 70., kiedy grał w zespole Nirwana. – To jedna z pierwszych melodii, jakie w życiu skomponowałem – przyznał.

Historia hymnu WOŚP. Nagranie "Karnawału" i prawa autorskie

W 1998 r. rockowo-folkowo-jazzowy zespół Waglewskiego Voo Voo nagrał z gościnnym udziałem grupy reggae Jafia Namuel pełną wersję piosenki, z już zmienionym tytułem na "Karnawał". W singlu zawarto też fragment innego singla Jafii Namuel "Pozytywne myślenie".

Wówczas "Karnawał" został zarejestrowany w ZAiKS-ie. Waglewski przekazał prawa autorskie do piosenki fundacji WOŚP i to jej konto zasilają przychody z utworu w postaci tantiem. – Już na samym początku nie chcieliśmy, żeby ktoś pomyślał, że podpinamy się pod Orkiestrę dla rozgłosu czy pieniędzy – zaznaczał Waglewski.

Jako oficjalny hymn WOŚP "Karnawał" jest wykonywany przez Voo Voo jedynie raz do roku: w dniu finału Orkiestry, zaś instrumentalny wstęp utworu z sekcją dętą jest dżinglem i materiałem promocyjnym Orkiestry.

Tekst piosenki "Karnawał"

Myślę o nas, a dusza ma bredzi, niczego nie można się od niej dowiedzieć

Dialog był pełny, trzeba dusz dwu, życia bacik nie daje nam tchu

Podobno ptaki upadły jak ludzie, a jednak bliżej są nieba

Siedzę na tyłku z rękami w kieszeniach, a duszy nie tego trzeba.

Dumam o nas, a głowa ma bredzi, na myśl o wieczorze nie mogę wysiedzieć

Będzie pięknie, miło ogromnie, niezbyt cnotliwie i niezbyt też skromnie

Podobno ptaki upadły jak ludzie, a jednak bliżej są nieba

Siedzę na tyłku z rękami w kieszeniach, a duszy nie tego trzeba. Nasze aukcje na WOŚP: