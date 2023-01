T

Targi Consumer Electronics Show w Las Vegas już za nami. To jedna z największych imprez branży nowych technologii na świecie i najważniejsza dla producentów telewizorów. Jak co roku tłumy w strefie Samsung nie były przypadkowe, bowiem firma - jak co roku - pokazała wiele nowości, choć w tym roku większość z nich poza halami targowymi. Widzowie mogą liczyć na najobszerniejsze na rynku portfolio telewizorów i projektorów Lifestyle, do którego właśnie dołączył projektor The Premier 8K. Oto, co warto wiedzieć o tej kategorii produktów.

Mat. prasowe

Od kilku lat Samsung bardzo konsekwentnie rozwija kategorię Lifestyle TV, która obejmuje produkty unikatowe, stworzone z myślą o nawet najbardziej wymagających widzach, dla których telewizor to coś więcej niż tylko ekran. Ta kategoria to także doskonały przykład tego, jak zmieniają się nasze potrzeby i jak odpowiadają na nie projektanci. Swoboda aranżacji, różnorodność funkcji i designu sprawiają, że każdy znajdzie coś dla siebie, a pojęcie personalizacji ekranu nabiera nowego znaczenia.

Na co warto czekać w 2023 roku?

Samsung First Look na targach CES przyciągało media, ponieważ to właśnie tam można zobaczyć najnowsze rozwiązania w ciekawych aranżacjach i różnych scenariuszach użytkowania. W tym roku trudno było przejść obojętnie obok prezentacji The Premiere 8K, czyli najnowszego projektora laserowego o Ultra Krótkim Rzucie To spełnienie marzeń widzów, którzy szukają prawdziwie kinowych doświadczeń w domu. Projektor oferuje obraz o rozmiarze do 150 cali, w wyjątkowej rozdzielczości 8K.

Z kolei The Freestyle to mobilny projektor, który w 2022 roku przeniósł domową rozrywkę poza dom. Dzięki niemu widzowie mogą oglądać ulubione treści w zasadzie wszędzie. W tym roku, dzięki nowej funkcji inteligentnego łączenia krawędzi (Smart EDGE Blending), można będzie korzystać z dwóch urządzeń i oglądać treści w konfiguracji 21:9 bez konieczności ręcznego ustawiania lub korygowania obrazu.

W tym roku w kategorii Lifestyle TV szykują się także zmiany w unikatowym sklepie ze sztuką Samsung Art Store, który powstał specjalnie z myślą o telewizorze The Frame. Wśród nowych funkcji m.in. szybki podgląd i rozszerzona oferta treści, które naśladują wrażenia z wizyty w galerii lub muzeum. Nowością jest również opcja metalowej ramki zapewniająca nowoczesny wygląd The Frame TV. Firma Samsung przygotowała także nowe sposoby na prezentację telewizora we wnętrzu. Tegoroczne modele The Frame i Neo QLED mogą być montowane za pomocą opcjonalnego automatycznego obrotowego uchwytu ściennego i stojaka, który umożliwi obracanie i oglądanie multimediów w pionie, podobnie jak na The Sero.

Telewizorowa wolność wyboru

No właśnie, padło już kilka intrygujących nazw, więc należy się słowo wyjaśnienia. Samsung ma obecnie najbardziej zróżnicowane portfolio telewizorów i projektorów Lifestyle.

The Frame to telewizor, który łączy technologię i sztukę. Matowa Powłoka Ekranu sprawia, że dzieła prezentowane na ekranie są jeszcze bliższe oryginałom – bez rozpraszających refleksów. The Serif to telewizor, który świetnie prezentuje się z każdej strony – zadbali o to bracia Bouroullec, czyli gwiazdy francuskiego designu. The Terrace przenosi rozrywkę na taras lub do ogrodu. Oferuje odporny na warunki atmosferyczne ekran potwierdzony certyfikatem IP55.

The Sero to sposób na mobilne doświadczenia na dużym ekranie – w pionie i poziomie, dokładnie jak na smartfonie. The Freestyle tokompaktowy i mobilny projektor, który pozwala wyświetlić obraz do 100 cali na praktycznie każdej powierzchni, a możliwość zasilania z powerbanka przenosi domową rozrywkę w dowolne miejsce.

Z kolei seria The Premiere to sposób na kino w domu. W tym roku do wyboru są już trzy modele: dwa 4K i tegoroczna nowość, czyli The Premiere 8K. Są to laserowe projektory z Ultra Krótkim Rzutem, które dostarczają jakościowej rozrywki najbardziej wymagającym widzom.