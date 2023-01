O

Od stycznia 2022 roku zaczął obowiązywać nowy, zaostrzony taryfikator mandatów. Jak to przełożyło się na liczbę odnotowanych przewinień? Policja mówi, że znacząco i podaje konkretne dane.

2022 rok upłynął kierowcom pod znakiem niemałych podwyżek i dotkliwych kar za niezgodną z przepisami jazdę. W znowelizowanych przepisach można wskazać aż 70 zmian rzutujących na wysokość mandatów.

Przykładowe minimalne nowe kary za wykroczenia to: 500 zł (utrudnianie ruchu), 800 zł (przekroczenie dozwolonej prędkości o 30 km/h), 1500 zł (nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu), 2000 zł (wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle) i 2500 zł (jazda po spożyciu alkoholu).

Nowe regulacje wprowadziły też wyższą grzywnę, jaką może nałożyć sąd na kierowcę za wykroczenie drogowe. Jej maksymalna wysokość została podwyższona do 30 000 zł. Mało tego, 17 września 2022 roku zmienił się także taryfikator punktów karnych.

Wśród wykroczeń, za które kierowca od września mógł dostać 15 punktów karnych, znalazło się między innymi:

nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu

przekroczenie prędkości o więcej niż 70 km/h

kierowanie pojazdem po alkoholu

Nowy taryfikator punktów karnych wśród wykroczeń zagrożonych najwyższą liczbą wymienia "naruszenia polegające na nieprawidłowym zachowaniu się kierujących wobec pieszych".

15 punktów karnych można dostać więc za:

niedostosowanie się do sygnałów świetlnych;

sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym;

nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo wchodzącemu na to przejście;

przekroczenie prędkości o więcej niż 70 km/h;

objeżdżanie opuszczonych zapór;

wjeżdżanie na przejazd w chwili, gdy opuszczanie zapór już się rozpoczęło;

wjeżdżanie na przejazd kolejowy przy sygnale czerwonym;

wjechanie na przejazd, kiedy nie ma możliwości kontynuowania jazdy po drugiej stronie;

kierowanie pojazdem w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka;

kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających;

nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku;

kierowanie pojazdem jadącym pod prąd autostradą lub drogą ekspresową.

14 punktów karnych można dostać za przekroczenie dopuszczalnej prędkości w przedziale od 61 do 70 km/h.

12 punktów karnych można dostać za naruszenie zakazu zawracania na autostradzie lub drodze ekspresowej, za naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem.

Łamanie przepisów ruchu drogowego będzie także bardziej kosztowne. Dotyczy to na przykład przekroczenia prędkości o:

31-40 km/h – pierwszy raz: 800 złotych / recydywa: 1600 złotych

41-50 km/h – pierwszy raz: 1000 złotych / recydywa: 2000 złotych

51-60 km/h – pierwszy raz: 1500 złotych / recydywa: 3000 złotych

61-70 km/h – pierwszy raz: 2000 złotych / recydywa: 4000 złotych

71 km/h i więcej – pierwszy raz: 2500 złotych / recydywa: 5000 złotych

Czy taryfikator zadziałał jak bat na kierowców?

Okazuje się, że tak. Według danych, które otrzymała Interia, policjanci wystawili w 2022 roku 2 698 713 mandatów karnych, czyli o 352 131 mniej niż w 2021 roku. Pierwsze symptomy oddziaływania nowego taryfikatora na kierowców widać było już w styczniu. Liczba mandatów rok do roku w tym miesiącu spadła bowiem o ponad 18 tysięcy. Trend ten panował niemal przez cały rok. Jedynie we wrześniu mundurowi odnotowali lekki wzrost liczby mandatów w porównaniu do września 2021 roku o 48,6 tys. (ze 193,7 w 2021 r. do 242,3 tys. w 2022 r.). Jednak i to da się wytłumaczyć, ponieważ w tym miesiącu policja prowadziła wzmożone kontrole w związku z nowymi przepisami.

Jakie wykroczenia kierowcy popełniali najczęściej?

