Artykuł PR-owy Modivo

Grudniowe, prezentowe szaleństwo już za nami, a styczeń to dobry czas, żeby nareszcie pomyśleć o sobie. Początek Nowego Roku oznacza czas wyprzedaży, kiedy to warto zapolować na okazje i zrobić prezent samej sobie. W eobuwie.pl trwa właśnie zimowa wyprzedaż z przecenami aż do 60 %. Zima jeszcze nie odpuszcza, dlatego dobrym pomysłem jest zakup ponadczasowych butów zimowych, które zostaną z nami na kolejne sezony.

Fot. mat. prasowe Więcej ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Buty z podeszwą do zadań specjalnych Co prawda śniegu jest w tym roku jak na lekarstwo, ale nigdy nie wiadomo, czy zima nas jeszcze nie zaskoczy. Nie mówiąc o tym, że trwają ferie, a na górskie wypady potrzebne są dobre buty, z podeszwą, która pozwoli czuć się stabilnie na śliskiej powierzchni. Przyczepność buta w największym stopniu jest uzależniona od bieżnika, czyli części podeszwy, która znajduje się na samym spodzie buta. Jego grubość i faktura powinna być dostosowana od terenu, po jakim zamierzamy się poruszać. W ofercie eobuwie.pl znajdziemy wiele butów dostosowanych do śliskiej nawierzchni, takich marek jak: CATerpillar , Timberland, Deezee, Jenny Fairy czy Tommy Hilfiger. Śniegowce dla codziennego komfortu W butach zimowych liczy się również wnętrze. Śniegowce powinny być ciepłe, nieprzemakalne lub wodoodporne, najlepiej z miękką wyściółką, która zapewni komfort, wygodę i ochronę przed zimnem w chłodniejsze dni. Gwarancję codziennego, ciepłego komfortu zapewnią modele LOVE MOSCHINO , The North Face czy Karl Lagerfeld. Zimowa Elegancja Buty ozdobione złotymi detalami, czy frędzlami prezentują się bardzo efektownie i wzbogacą każdą codzienną stylizację. Załóż je do miasta, na imprezę czy wieczorną kolację. Także wysokogatunkowa podeszwa, wygodne wnętrze czy izolująca wkładka to podstawy dobrego obuwia zimowego. Na eobuwie.pl znajdziesz propozycje efektownych i jednocześnie ponadczasowych butów takich marek jak: GUESS, Jenny Fairy, Versace Jeans Couture czy Hugo. Na eobuwie.pl znajdziesz miliony par butów i te, których potrzebujesz!

