Wielkimi krokami zbliża się 31. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Redakcja naTemat.pl po raz kolejny gra wspólnie z fundacją Jurka Owsiaka – a w tym roku oferujemy licytację 5 różnych atrakcji, zarówno dla ducha, jak i ciała. Chcesz rozsławić swoje miasto na całą Polskę czy może zdobyć zdjęcie spod obiektywu laureata Grand Press Photo?

Redakcja naTemat gra z WOŚP. 5 aukcji, które możecie wylicytować Fot. NaTemat/ Artur Zawadzki/REPORTER East News

NaTemat gra z WOŚP - 5 niezwykłych atrakcji do wylicytowania

Tegoroczny 31. finał WOŚP odbywa się pod hasłem "Chcemy wygrać z sepsą!", a jego celem jest zakup specjalistycznego sprzętu medycznego (m.in. urządzeń do identyfikacji mikroorganizmów, analizatorów do diagnostyki molekularnej oraz komór laminarnych), wspomagającego walkę z tą specyficzną reakcją organizmu na zakażenie, która odpowiada za 20 procent wszystkich zgonów na świecie.

Jako redakcja proponujemy naszym czytelnikom wspólną grę na ten szczytny cel, a do wyboru mamy 5 specjalnych licytacji.

Film o twoim mieście, który pokażemy w naTemat.pl

Proponujemy możliwość wykonania nagrania w ramach cyklu "Po co jechać do" Tomasza Golonki, który w naTemat.pl pokazuje najciekawsze polskie miasta i wyjaśnia, dlaczego warto je odwiedzić.

Zwycięzca aukcji będzie mógł wybrać miejsce, w które pojedzie redakcja naTemat.pl, aby nagrać kolejny odcinek w ramach naszego cyklu "Po co jechać do", a Tomasz Golonko pokaże naszym czytelnikom unikatowe i wyjątkowe miejsca w danej miejscowości. Zwycięzca licytacji będzie mógł także wspólnie z Tomkiem oprowadzić naszych widzów po wybranym mieście. Film zostanie opublikowany w naszych kanałach – na YouTube i na stronie internetowej.

Zapraszamy do licytacji! >> Runmageddon z dziennikarzami naTemat.pl

Od ponad roku współpracujemy z organizatorami Runmageddonu, a my sami – jako dziennikarze serwisu – chętnie bierzemy udział w tych imprezach i to w całej Polsce. Na aukcjach WOŚP wystawiliśmy wspólny bieg, który odbędzie się 27 lub 28 maja w Warszawie – dokładny termin, dogodny dla wszystkich, ustalimy indywidualnie po zakończeniu i opłaceniu aukcji.

Zapraszamy do licytacji! >>

Wywiad z gwiazdą

Wywiad z Zofią Zborowską-Wroną, który przeprowadzisz w naTemat.pl Tym razem proponujemy m.in. możliwość zdobycia nowego doświadczenia: przeprowadzenia wywiadu z Zofią Zborowską-Wroną w podcaście "TALK SLOW" w naTemat.pl. Nie bójcie się, jeśli nie macie doświadczenia – rozmowę będziecie prowadzić wspólnie z autorką "TALK SLOW" Kasią Gargol. Tematyka wywiadu będzie dowolna. Podcast "TALK SLOW" to rozmowy z gwiazdami, które prowadzi Kasia Gargol, a ich treść dotyczy wszystkiego, co w życiu ważne.

Zapraszamy do licytacji! >>

Oprawione zdjęcie autorstwa Macieja Stanika - laureata Grand Press Photo

Maciek Stanik to uznany polski fotograf specjalizujący się w reportażach społecznych, który od 2019 roku tworzy także materiały ze stref kryzysowych, a w konkursie Grand Press Photo 2021 zajął II miejsce w kategorii ŻYCIE CODZIENNE.

Zdjęcia pochodzą z wyjazdu Maćka Stanika do Czarnobyla pod koniec 2021 roku (tuż przed wybuchem wojny w Ukrainie) i przedstawiają z jednej strony realia życia osób, które pomimo katastrofy w elektrowni jądrowej przed laty nigdy nie opuściły strefy wykluczenia, czyli tzw. samosiołów, a z drugiej pokazują, jak dziś wyglądają strefa wykluczenia oraz miasto Prypeć.

Zapraszamy do licytacji! >>

Włoska kolacja z Jackiem Pałasińskim w restauracji San Lorenzo

Zwycięzca aukcji będzie miał możliwość wyjścia na włoską kolację z Jackiem Pałasińskim do warszawskiej restauracji San Lorenzo. Jacek Pałasiński to doświadczony oraz szanowany dziennikarz i teatrolog, który spędził we Włoszech 30 lat swojego życia. Możecie go pamiętać z anteny TVN24, a obecnie jest współpracownikiem naTemat.pl. Włoska kultura, życie we Włoszech, ale też dogłębna wiedza na tematy polityczne – w każdej z tych kwestii Jacek Pałasiński czuje się jak ryba w wodzie.

Zapraszamy do licytacji! >>