Szykujecie się na ferie zimowe? A może zamierzacie wyskoczyć na weekend za miastem? Niezależnie od czasu planowanego wyjazdu pierwszym kierunkiem, jaki przychodzi na myśl w związku z ochotą na zimowy wypoczynek, są góry. Tymczasem idealne miejsca kryją się też w innych częściach Polski. Mnóstwo dowodów na to dostarczył nam Hotel SPA Dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie.

Na krótki zimowy wypad warto udać się tam, gdzie będziemy mogli się wyciszyć, a także uwolnić od stresu, pośpiechu i ciągłego napięcia. Taką enklawą może być pięciogwiazdkowy Hotel SPA Dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie, który ma bogatą ofertę dla rodzin Materiały prasowe / Dr Irena Eris

Kto mieszka w mieście, wie, że akurat zimową porą dużo się dzieje. Bywa głośno, tłoczno i ciasno, dojazdy czy powroty zajmują więcej czasu, mieszkańcy są bardziej zdenerwowani. Dlatego na krótki zimowy wypad zdecydowanie warto udać się tam, gdzie będziemy mogli się wyciszyć, a także uwolnić od stresu, pośpiechu i ciągłego napięcia towarzyszącego codziennemu życiu. Chyba nie trzeba nikogo specjalnie przekonywać, że położony w leśnej otulinie Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich, a więc otoczony zewsząd naturą pięciogwiazdkowy hotel ma ogromny potencjał w zapewnieniu mentalnego wypoczynku od męczącej codzienności. Pomogą w tym chociażby spacery po licznych ścieżkach przyrodniczych wiodących do naturalnych atrakcji.

Luksusowy Hotel SPA Dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie na Warmii i Mazurach znajduje się 30 minut spacerem od wodnego Rezerwatu Jezioro Francuskie i Lapidarium Geologicznego. To drugie to ogród skalny z 30 okazami głazów narzutowych z czasów zlodowacenia. Z hotelu traficie też pieszo do wieży widokowej na Górze Dylewskiej, skąd będziecie mogli podziwiać niesamowitą panoramę regionalnego parku. Dużą ciekawostką historyczną jest kamienny Krąg Wspólnoty Kultur w pobliskiej wsi Glaznoty. Zimową porą okolicę można zwiedzać pieszo, a także konno. W pobliżu ustronnego hotelu SPA znajdziecie bowiem stajnię z końmi i kucami, przeznaczoną dla gości do indywidualnej nauki jeździectwa pod okiem instruktorów. To może propozycja na dłuższy pobyt, ale przecież nic nie stoi na przeszkodzie, by i w czasie dwu-trzydniowego weekendu skorzystać z tej opcji "transportu".

A jeśli pogoda nie będzie wybitnie wam dopisywać? Zawsze znajdziecie spokojny azyl we wnętrzu hotelu. Tam na "domatorów" czekają przytulne i komfortowo wyposażone pokoje sprzyjające szybkiemu przestawieniu się na tryb slow life, a także Centrum SPA z dwoma basenami, pięcioma jacuzzi oraz kompleksem saun (fińska, rzymska, termarium ziołowe). Dbacie o kondycję i sylwetkę? To nie ma na co czekać, jak tylko korzystać z dostępnych tu studio cardio i sali fitness.

Czym byłby hotel SPA bez świątyni piękna? W mazurskim ośrodku Dr Irena Eris na Wzgórzach Dylewskich rolę takiego sanktuarium dla miłośników piękna i zdrowia w jednym odgrywa Kosmetyczny Instytut Dr Irena Eris. W atmosferze maksymalnego relaksu, przy kojącej muzyce i aromaterapeutycznych zapachach spędzicie czas w gabinetach do profesjonalnej pielęgnacji ciała i twarzy, masaży (od klasycznych po typowe dla spa i orientalne), a także kosmetyki uzupełniającej.

Oferowane zabiegi pielęgnacyjne są jedyne w swoim rodzaju. Wykonuje się je specjalną markową serią kosmetyków opracowanych i przetestowanych w Centrum Naukowo-Badawczym Dr Irena Eris. Mają one na celu poprawę nawilżenia, natłuszczenia i wygładzenia skóry twarzy czy ciała. Fachowy personel kosmetologów dobiera je indywidualnie do potrzeb i wieku biologicznego cery każdego gościa. Obrazu całości, jeśli chodzi o pobyt w tym hotelowym SPA, dopełniają świetnej jakości obsługa dbająca o różnorodne potrzeby gości, pyszna kuchnia z wariantami dań dla wegan czy alergików oraz wydzielona druga restauracja dla tych, którzy mają ochotę na kameralny (może romantyczny?) wieczór z wykwintną kolacją, oparty na filozofii slowfood. Udogodnienia czekają tu na każdym kroku, a wszystko podporządkowane jest jednemu – regeneracji i odzyskaniu witalności przez gości.

Jak trafić do tej enklawy piękna i odprężenia w sercu zachodniomazurskiej krainy? By znaleźć się w zupełnie innym świecie – ciszy, spokoju, pełni relaksu, gdzie myśli biegną torem "być", a nie "mieć" – wystarczy jedynie poświęcić nieco ponad 2 godziny jazdy samochodem (czas obliczony dla mieszkańców Warszawy).

Jest to więc jak najbardziej godna uwagi propozycja dla tych, którzy szukają atrakcyjnej miejscówki na weekendowy wyjazd w sezonie zimowym.