nt_logo

Sołowiow znów grozi Niemcom. Wyzwał Scholza od nazistów i porównał do Hitlera

D

ecyzja Niemiec o tym, by przekazać czołgi Ukrainie, rozwścieczyła Rosję. Doprowadziło to do licznych komentarzy prokremlowskich propagandzistów, w tym również bardzo skrajnych. Do tych zaliczają się teksty, które pod adresem Niemiec rzuca Władimir Sołowiow. Pozwolił on sobie nawet na porównanie kanclerza Niemiec do Adolfa Hitlera.