Scholz mówi "nie" myśliwcom dla Ukrainy. "Niepoważna i niegodna zaufania decyzja"

Agnieszka Miastowska

Kanclerz Olaf Scholz udzielił wywiadu niemieckiemu dziennikowi "Tagesspiegel". Postanowił skomentować, co myśli o propozycji przekazania myśliwców Ukrainie. Kanclerz Niemiec zauważył, że niedawno zapadła decyzja o wysłaniu niemieckich czołgów do Kijowa, a już rozpoczęła się debata o przekazaniu Ukrainie myśliwców, co według niego jest niepoważne.

Olaf Scholz nie jest entuzjastą podejmowania nagłych decyzji w kwestii zbrojnej pomocy Ukrainie

Podkreślił w wywiadzie dla "Tagesspiegel", że kraje sojusznicze popadły w "wojnę licytacji" i rywalizują na to, kto bardziej pomoże Ukrainie

Tłumaczy, że chce pomagać Ukrainie, ale musi postępować ostrożnie, by nie wikłać swojego kraju w wojnę

Olaf Scholz przeciwny przekazaniu myśliwców Ukrainie – Fakt, że dopiero co podjęliśmy decyzję o wysłaniu czołgów, a już rozpoczyna się kolejna debata w Niemczech, wydaje się niepoważny i podważa zaufanie ludzi do decyzji rządu – powiedział kanclerz Niemiec Olaf Scholz w rozmowie z niemieckim medium. To jego odpowiedź na dyskusję, która niedawno pojawiła się w niemieckim rządzie. Andrij Melnyk, wiceminister spraw zagranicznych Ukrainy i były ambasador w Berlinie wyszedł z pomysłem stworzenia "koalicji myśliwców", która miałaby zapewnić Ukrainie amerykańskie F-16 i F-35, a także myśliwce Eurofighter, Tornado, francuskie Rafale i szwedzkie Gripeny. Wypowiedź Scholza w rozmowie z dziennikiem padła zaledwie kilka dni po ogłoszeniu, że Niemcy dostarczą czołgi Leopard 2 Ukrainie i zezwolą innym państwom na wysłanie ich zapasów niemieckiego systemu uzbrojenia. Wszystko w ramach znacznego zwiększenia zachodniego wsparcia wojskowego dla Kijowa. Scholz jest ostrożny w swoich zapewnieniach o pomocy Ukrainie i zamiast rozmawiać o myśliwcach, skupia się na powodzeniu sprawy przekazania czołgów. Podkreślił, że najważniejsze w tej chwili jest sfinalizowanie sprawy dostarczenia Ukrainie czołgów - aby wszyscy, którzy to zadeklarowali, "faktycznie to zrobili". Sojusznicy Ukrainy prowadzą wojnę licytacji Niemiecki premier użył także stwierdzenia "wojna licytacji" Ma to dotyczyć krajów, które uważają się za sojuszników Ukrainy i w kwestii pomocy wojskowej prowadzą już swego rodzaju rywalizację. Scholz podkreślił, że o wysyłanie samolotów bojowych "nikt nie pyta", co dotyczyć miało strony ukraińskiej. – Partnerzy Ukrainy nie powinni konkurować w kwestii zaopatrzenia tego kraju w broń, bo to przynosi efekt przeciwny do zamierzonego – stwierdził kanclerz. Szef niemieckiego rządu podkreślił też, że jego administracja dokładnie przemyślała każdą decyzję, którą podjęła od czasu ataku Rosji na Ukrainę. – Wszystkie te posunięcia, zawsze kierując się zasadą niedziałania w pojedynkę, ale razem z sojusznikami i partnerami –mówił. Tłumaczył, że jego ostrożność spowodowana jest jedynie troską o dobro jego kraju, a nie niechęcią w stosunku do pomocy Ukrainie. Swoje główne zadanie Scholz postrzega jako zapobieżenie bezpośredniemu wciągnięciu jego kraju i NATO w wojnę. Zauważył, że zdecydowana większość obywateli Niemiec opowiada się po stronie Ukrainy, z przekonaniem, że naród ten ma pełne prawo do obrony przed rosyjską agresją. Również zdecydowana większość Niemców chwali rząd za uważne rozważanie wszystkich decyzji.

