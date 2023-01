G

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych ogłosiła przetarg na projekt rozbudowy autostrady A2 między węzłami Łódź Północ i podwarszawską Konotopą. Prace ruszą jednak dopiero w 2025 roku.

Autostrada A2 na odcinku Łódź-Warszawa będzie poszerzona. Fot. Łukasz Szeląg / Reporter

Wykonawca prac na A2 ma zostać wybrany w połowie 2023 roku

Będzie miał dokładnie półtora roku na opracowanie projektu

Prace na A2 między Łodzią a Warszawą będą polegać na dobudowie dodatkowych pasów ruchu po wewnętrznych stronach obu jezdni

Pomiędzy węzłami Łódź Północ i Konotopa pod Warszawą jezdnie w obu kierunkach mają być poszerzone o trzeci pas. Pomiędzy węzłami Pruszków i Konotopa pasy mają być aż cztery. Informację o przetargu przekazał w poniedziałek 30 stycznia Tomasz Kwieciński, pełniący obowiązki dyrektora łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dodał, że postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy A2 przeprowadzi łódzki oddział GDDKiA. Wykonawca, także na rozbudowę do czterech pasów odcinka autostrady między węzłami Konotopa-Pruszków, ma zostać wybrany w połowie 2023 roku. Od podpisania będzie miał 18 miesięcy na opracowanie projektu. Prace na A2 między Łodzią a Warszawą będą polegać na dobudowie dodatkowych pasów ruchu po wewnętrznych stronach obu jezdni autostrady na długości około 89 kilometrów, w tym około 46 kilometrów w województwie łódzkim. Będzie to tego wykorzystany szeroki pas dzielący jezdnie. Docelowo autostrada ma mieć od węzła Konotopa do węzła Pruszków dwie jednie po cztery pasy ruchu. Dalszy odcinek od węzła Łódź Północ ma mieć dwie jezdnie po trzy pasy ruchu.

Karambol na A2

Jak informowaliśmy w naTemat pod koniec grudnia, na autostradzie A2 w okolicach Świebodzina doszło do karambolu, na 62. kilometrze na wysokości miejscowości Lubrza w powiecie świebodzińskim.

Jak podał portal Świebodzin.naszemiasto.pl, wypadek rozpoczął się od zderzenia busa z lawetą, na której umieszczone były dwa inne pojazdy. W wyniku uderzenia jeden z samochodów spadł z lawety. W te trzy pojazdy uderzały kolejne.

W wyniku zdarzenia zablokowane zostały oba kierunki ruchu. Rozbitych zostało łącznie osiem samochodów: sześć będących w ruchu i dwa, które były ładunkiem i spadły z lawety. Policja zorganizowała objazdy drogą krajową nr 92. Służby podały także, że w wyniku zdarzenia siedem osób trafiło do szpitala. Część z nich jest ciężko rannych.