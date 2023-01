W

Według ustaleń Onetu białym porsche, które w niedzielę nad ranem na trasie S8 prawdopodobnie wjechało w tył ciężarówki, kierował 27-latek. To mieszkaniec województwa podlaskiego, który nie był właścicielem samochodu.

Do tragicznego wypadku doszło na drodze S8. Zginęli w nim między innymi działacz PSL oraz siostrzeniec prezydenta Białegostoku. Fot. Screen / TVP3 Białystok

W wypadku zginęły łącznie trzy osoby, w tym regionalny działacz Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz siostrzeniec prezydenta Białegostoku. Szczegóły wypadku bada Prokuratura Rejonowa w Wysokiem Mazowieckiem.

Jak ustaliła policja, ofiary to mieszkańcy powiatów białostockiego i łomżyńskiego. – Mężczyźni, którzy zginęli to 27, 34 i 35-latek. Za kierownicą pojazdu siedział 27-latek. Na miejscu ustaliliśmy, że właścicielem samochodu był 35-latek – w poniedziałek przekazała nam asp. szt. Anna Zaremba, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem. Z ustaleń policjantów wynika, że mężczyźni w białym porsche nie mieli zapiętych pasów. Onet potwierdził informację, że 34-letni pasażer samochodu to siostrzeniec prezydenta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego oraz bliski kuzyn posła PO, Krzysztofa Truskolaskiego.

Wypadek na S8 w miejscowości Sikory-Pawłowięta

Do wypadku doszło w niedzielę około 5 rano w miejscowości Sikory-Pawłowięta w województwie podlaskim (na S8 w kierunku Białegostoku). Po zderzeniu pojazdu osobowego z ciężarówką są trzy ofiary śmiertelne. Osobowe porsche prawdopodobnie uderzyło w tył pojazdu ciężarowego na litewskich tablicach rejestracyjnych. Kierowca ciężarówki nie ucierpiał. Następnie okazało się, że jedną z ofiar jest działacz PSL. Chodzi o Tomasza Jakackiego. Informację o jego śmierci potwierdził w rozmowie z mediami Stefan Krajewski, poseł i szef PSL w województwie podlaskim. – Czynności policji trwają. Dostaliśmy już jednak tę bardzo smutną wiadomość. Tomasz Jakacki był moim kolegą i przyjacielem. Znaliśmy się wiele lat – powiedział polityk w rozmowie z TVN24.

Kim był Tomasz Jakacki?

Tomasz Jakacki urodził się w 1987 roku. Był prezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego w powiecie łomżyńskim oraz radnym gminy Śniadowo. Zostawił żonę i osierocił dwójkę dzieci. – Był dobrym gospodarzem. Składam kondolencje i wyrazy współczucia rodzinom i bliskim wszystkich osób, które zginęły w wypadku – dodał Krajewski.