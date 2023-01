T

Tragiczne wieści napłynęły z Brazylii. Piłkarze i sztab szkoleniowy klubu Vila Maria Helena mieli wypadek w drodze powrotnej z turnieju Copa Nacional. W jego wyniku autobus z zawodnikami i sztabem szkoleniowym spadł z mostu. Jak podają służby zginęły co najmniej cztery osoby, w tym trójka młodych zawodników.

Autokar z młodymi piłkarzami Vila Maria Helena spadł z mostu. W wyniku wypadku zginęła trójka młodych zawodników. Fot. Twitter/Guilherme Alves

Do wypadku doszło w poniedziałek na trasie z Ubaporanga do Duque de Caxias

Amatorska drużyna wracała z zawodów, w których osiągnęła spore sukcesy

Poszkodowani trafili do szpitala w Casa de Caridade Leopoldinense

W mediach społecznościowych pojawiają się kolejne informacje, ukazujące skalę tragedii, która dotknęła amatorski klub Vila Maria Helena. Młodzi piłkarze wraz ze sztabem szkoleniowym wracali do miejscowości Duque de Caxias.

Kierowca autobusu nagle stracił panowanie nad pojazdem, a ten spadł z mającego około dziesięciu metrów mostu. W wyniku wypadku na miejscu służby ratownicze stwierdziły, że zginęły cztery osoby. Z wraku wydobyto również 28 członków sztabu oraz piłkarzy.

Wiele z uratowanych osób zostało przetransportowanych do szpitala w Casa de Caridade Leopoldinense.

Drużyna Vila Maria Helena podczas turnieju zwyciężyła w kategorii U-18 oraz zajęła drugie miejsce w zmaganiach piłkarzy do lat 15. Zdaniem brazylijskich mediów, ofiary wypadku to trójka piłkarzy w wieku 14-17 lat. Czwarta z ofiar to najprawdopodobniej członek sztabu.

Ze strony największych brazylijskich klubów napływają kondolencje dla klubu pogrążonego w żałobie. Fatalny wypadek wstrząsnął Brazylią.

Internauci przekazują zdjęcia z miejsca zdarzenia, gdzie widać m.in. nagrody zdobyte przez zawodników podczas weekendowego turnieju.

"Sport Club Corinthians Paulista solidaryzuje się z rodzinami ofiar wypadku autobusu, który przewoził drużynę Esporte Clube Vila Maria Helena, we wczesnych godzinach poniedziałkowych. Dodatkowo poszkodowanym chłopcom i pracownikom życzymy szybkiego powrotu do zdrowia i sił do dalszej realizacji marzeń i celów w piłce nożnej." – napisano na Twitterze jednego z najbardziej znanych brazylijskich klubów piłkarskich, Corinthians.