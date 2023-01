K

Klaudia Halejcio wraz ze swoją córeczką i ukochanym relaksują się na słonecznych Malediwach. Gwiazda jak zwykle ochoczo relacjonuje w social mediach zagraniczne wakacje. Zamieściła "zabawny" filmik, który nie wszystkim przypadł do gustu. Zarzucono aktorce, że naśmiewa się z otyłych osób.

Klaudia Halejcio obecnie koncentruje się na rodzinie oraz byciu influencerką. Rozmaite kontrakty reklamowe zasilają jej konto

Ostatnio wraz z ukochanym Oskarem oraz córką Nel udali się na Malediwy

Aktorka chwaliła się pięknymi widokami na Ocean Indyjski czy luksusowym domkiem, w którym spali

Dodała też nagranie, które miało mieć zabawny wydźwięk. Wyszło inaczej

Klaudia Halejcio zlinczowana za filmik z wakacji. Naśmiewa się z otyłości?

Klaudia Halejcio to jedna z bardziej znanych i lubianych gwiazd polskiego show-biznesu. Aktorkę mogliśmy podziwiać w produkcjach kinowych, jak i na małym ekranie. Od dłuższego czasu celebrytka świetnie odnajduje się w roli influencerki, a jej konto na Instagramie obserwuje ponad 700 tys. użytkowników.

Halejcio w 2021 roku wraz z partnerem, biznesmenem Oskarem Wojciechowskim doczekała się córeczki Nel. Celebrytka nie ma żadnego problemu z pokazywaniem twarzy ukochanego czy dziecka. Na jej profilu można znaleźć sporo wspólnych zdjęć. Pod koniec stycznia polecieli na urlop, żeby naładować baterię w słonecznym zakątku świata. Wybrali ekskluzywny kurort na Malediwach. Halejcio, która wykorzystuje swój komediowy talent w social mediach, postanowiła uraczyć obserwatorów wideo z plaży.

Nałożyła filtr, który poszerzył jej sylwetkę. Na nagraniu zajada się chipsami, sugerując, że podczas takich wakacji nie trudno o dodatkowe kilogramy. "Wariant BB, HB, a może All Inclusive?" – czytamy pod wideo. Z kolei na filmiku widzimy napis: "Wakacje w pakiecie All Inclusive dzień 3".

Część obserwatorów Halejcio śmiała się z jej pomysłu, ale znalazła się też spora grupa internautów, którym nie spodobało się to, co zaprezentowała na nagraniu. Stwierdzili, że szydzi z ludzi, którzy mają inną figurę czy gabaryty niż ona.

"Kiedy ty zaczniesz myśleć? (...) Wiesz, że nie robisz tym dobrze ludziom, którzy mają taki problem? Przed następnym tiktoczkiem pomyśl trzy razy czy warto uprawiać nieświadomy/świadomy fatshaming"; "Jakie śmiesznie, no boki zrywać, warto życie spędzać na robieniu tak wysokiej sztuki" – komentowali.

"Ale, że wyśmiewasz się z ludzi o nieładnej sylwetce? No, brawo Klaudia, zacne"; "A co mają powiedzieć te osoby, które tak wyglądają? Rzeczywiście bardzo śmieszne. Boki zrywać. #shameonyou"; "Boże, jakie to jest toksyczne"; "Fajna ta fatfobia, taka nie za ukryta"; "Słabe to" – ocenili.

To nie pierwszy raz, kiedy Halejcio została ostro pouczona przez followersów za to, że publikuje rzeczy, mogące wyrządzić krzywdę lub sprawić przykrość.

W ubiegłym roku bowiem pisaliśmy w naTemat o tym, że influencerka dodała filmik, gdzie udaje niepełnosprawną. "Boki zrywać. Celebrytka uznała, że fajnie pośmiać się z upośledzonych. Obrzydlistwo"; "Mało śmieszne z punktu widzenia mamy syna z mózgowym porażeniem dziecięcym" – komentowano wygłupy aktorki.