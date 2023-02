Mieszkanie w abonamencie. Styl życia all inclusive

W miarę osiągania dorosłości młode pokolenie zaczyna konfrontować się z faktem, że ich marzenie o posiadaniu własnej, niezależnej przestrzeni może być trudne do zrealizowania. Ale nie niemożliwe, bo na rynku pojawiają się rozwiązania szyte na miarę potrzeb pokolenia Z i odpowiadające ich stylowi życia.

Mieszkanie w abonamencie Fot. Resi4Rent

Wkraczający w dorosłe życie członkowie pokolenia Z w swoich wyborach kierują się przede wszystkim wygodą, poszukują unikalnych i spersonalizowanych doświadczeń, są też zorientowani na technologię cyfrową, uzależnieni od mobilności, aktywni społecznie i prowadzą odpowiedzialny środowiskowo styl życia, a jednocześnie nie można odmówić im pragmatyzmu. Wszystko to znajduje odzwierciedlenie także w ich preferencjach mieszkaniowych.

Dla młodych, którzy niedawno ukończyli studia i dopiero rozpoczynają swoją drogę zawodową, zakup własnego mieszkania może być nieosiągalny lub niepraktyczny z wielu powodów. Zadłużenie z tytułu kredytu studenckiego, brak zdolności kredytowej czy dotykające wszystkich bez wyjątku słowo na "i" (inflacja) to tylko część z nich. Pomimo tego, że wielu z nich pragnie w przyszłości zostać właścicielami własnego domu, na obecnym etapie życia nie mają potrzeby wiązania się na stałe z jednym miejscem i nie spieszą się z obciążeniem kredytem hipotecznym, za to swoje pierwsze mieszkanie chętnie wynajmą. Oczekują jednak znacznie więcej niż tylko czterech ścian, chcą żyć w przyjaznym, otwartym i wielokulturowym otoczeniu. A szukając odpowiedniego lokum, z dużym prawdopodobieństwem skorzystają z aplikacji lub usługi online nie tylko do znalezienia odpowiedniej oferty, ale również wirtualnej wycieczki po osiedlu czy sfinalizowania umowy.

Świeżą propozycją na polskim rynku najmu zaspokajającą potrzeby młodego pokolenia (ale nie tylko) jest PRS (Private Rented Sector), czyli najem lokali od podmiotów, które profesjonalnie zajmują się tego typu działalnością. Model, który od lat z powodzeniem funkcjonuje w większości europejskich krajów, rozwija się nareszcie także w Polsce, a jego liderem jest oferująca usługę mieszkania w abonamencie firma Resi4Rent.

Na czym to polega?

Mieszkanie w abonamencie to nie tylko lokal do wynajęcia, ale kompleksowa usługa. Same lokale są dostępne w trzech różnych formatach – Studio (1–pokojowe), Comfort (2–pokojowe) i Family (3–pokojowe). Ale to nie wszystko. W cenie abonamentu oprócz zamieszkania zawarty jest pakiet świadczeń dodatkowych, który niezależnie od wybranej opcji lokalu i miasta jest dostępny dla wszystkich lokatorów. Obejmuje on wyposażenie mieszkania w podstawowe meble i sprzęt AGD, dostęp do sieci internetowej, panel online pozwalający na bieżące zarządzanie umową i rozliczeniami, konserwacje i naprawy sprzętów, a przede wszystkim profesjonalne zarządzanie najmem przez obecny w każdym budynku zespół obsługi klienta.

Na miarę potrzeb

Lokal można wynająć przez platformę online – firma proponuje wirtualną wycieczkę (osoby preferujące bardziej tradycyjne podejście nadal mogą skorzystać z wizyty na miejscu), umowę również można podpisać zdalnie lub osobiście. Cała procedura jest na tyle prosta, że jeśli klientowi zależy na ekspresowym sfinalizowaniu transakcji, może podpisać umowę i wprowadzić się do nowego lokum nawet tego samego dnia. Może również zdecydować, czy chce zatrzymać się w nim na okres 3, 6 lub 12 miesięcy. Jeśli jednak sytuacja życiowa – prywatna bądź zawodowa będzie tego wymagała, może zmienić mieszkanie na większe lub mniejsze, położone na innym piętrze, a nawet w innym mieście jeszcze w trakcie obowiązywania umowy. Jest tylko jeden warunek – firma musi dysponować wolnym lokalem spełniającym nowe oczekiwania.

Dzień dobry sąsiedzie

Klienci mieszkań w abonamencie pochodzą z różnych stron świata – ponad 3/4 lokatorów osiedli Resi4Rent to osoby z zagranicy. W różnorodnym i otwartym środowisku łatwo poczuć się u siebie, a jeśli tylko mają na to ochotę, wszyscy lokatorzy mogą bezpłatnie korzystać z dodatkowych spotkań i benefitów np. zajęć sportowych, sąsiedzkich eventów czy programów lojalnościowych, w ramach których otrzymują zniżki u partnerów oferujących relaks i rozrywkę w najbliższej okolicy.

– Rozmawiamy z naszymi lokatorami i wiemy, jak ważna jest dla nich potrzeba budowania wspólnoty w miejscu zamieszkania i więzi z najbliższym otoczeniem. Klienci zdecydowanie bardziej niż kiedyś doceniają wartość dobrego sąsiedztwa, możliwość zamienienia kilku zdań z sąsiadem mijanym na klatce czy spacerze z psem i spotkań z ludźmi o podobnych potrzebach. Z ankiet, które przeprowadzamy wśród mieszkańców, wynika, że blisko 62 proc. lokatorów chce brać udział w sąsiedzkich spotkaniach i akcjach integrujących społeczność, dlatego wspólnie z nimi organizujemy m.in. ubieranie choinki w sąsiedzkim gronie, sadzenie drzewek z okazji Dnia Pokoju, spotkanie z psim behawiorystą czy kolejną już edycję zbiórki charytatywnej na rzecz schronisk dla zwierząt. Wiemy, że wśród nas jest wiele osób gotowych do bezinteresownej pomocy, dlatego wspólnie podejmujemy coraz więcej szlachetnych inicjatyw np. organizując Wirtualny Dzień Dawcy Szpiku z Fundacją DKMS – mówi Paulina Dominiak-Bienias, Tenant Relations Manager Resi4Rent.

O sile społeczności przekonali się także uchodźcy z Ukrainy, którzy mogli skorzystać tu z zakwaterowania po wybuchu wojny. Do Resi4Rent trafiali dzięki poleceniom swoich rodaków, którzy już wcześniej korzystali z oferty firmy lub tak, jak Pani Yuliia, mieszkanka osiedla we Wrocławiu, która trafiła do Polski w pierwszych tygodniach wojny:

– Jechaliśmy 24 godziny, aby dotrzeć do granicy, a dodatkowe trzy dni czekaliśmy w kolejce na granicy z Polską. Ale udało się. Pojechaliśmy do Wrocławia i nawiązaliśmy kontakt z funduszem charytatywnym, który pomaga Ukraińcom. I tu mieliśmy podwójne szczęście, bo zaoferowali nam mieszkanie w budynku Resi4Rent na trzy miesiące bez opłat. To był pierwszy raz od początku wojny, kiedy płakałam. Nie z powodu wojny, ale z powodu tych wszystkich pięknych ludzi, którzy nam pomogli. A potem sąsiedzi zaczęli nam przynosić wiele rzeczy: jedzenie, koce, pościel, ubrania. Nie potrafię wyrazić swoich uczuć z tym związanych. Ci wszyscy nieznani ludzie wczuwali się w naszą sytuację i pomagali nam. ​​W ciągu tych trzech miesięcy mieliśmy możliwość uwolnienia się od szoku i stresu i trochę zregenerować siły. Moje dzieci poszły do polskiej szkoły, zaczęły się uczyć polskiego, znalazły nowych polskich przyjaciół. Znalazłam pracę w ukraińskim biurze, ale z możliwością pracy zdalnej. Zaczęłam otrzymywać pensję i mogłam sama opłacać jedzenie i życie – mówi Pani Yuliia.

Lubię to

Co piąty lokator mieszkań w abonamencie Resi4Rent pochodzi z polecenia. Rodziny, przyjaciół, znajomych z pracy – ludzi, którzy na własnej skórze doświadczyli różnicy między lokum wynajętym od prywatnego właściciela a wolnością mieszkania w abonamencie na własnych warunkach, z kim i jak chcą. Gdzie nikt nie zagląda im do lodówki, pod kołdrę i do psiej miski…

– W Resi4Rent nie budujemy budynków, a przyjazne, zżyte ze sobą społeczności. Towarzyszymy naszym klientom w życiowej zmianie, dbamy o ich komfort, pomagamy zadomowić się w nowym środowisku i robimy wszystko, aby przeprowadzka była dla nich początkiem nowej przygody. Nie ingerujemy w prywatną sytuację klientów czy ich status społeczny. Rozładowując stres związany ze zmianą miejsca zamieszkania, pomagamy im poczuć się dobrze w nowej sytuacji, zadomowić i po prostu cieszyć nowym miejscem do życia – podkreśla Alicja Kościesza, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu Resi4Rent.

Resi4Rent – firma nagrodzona Laurem Konsumenta w kategorii Odkrycie Roku 2022, ma w swojej ofercie 3000 mieszkań w abonamencie na 11 osiedlach w 6 największych miastach w Polsce: Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku, Poznaniu, Łodzi i Krakowie. Kolejne 2 osiedla pojawią się już w pierwszej połowie 2023 roku w Warszawie, a w III kwartale również we Wrocławiu. Do wyboru będzie ponad 1100 nowych mieszkań w abonamencie z dobrym sąsiedztwem.