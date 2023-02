Krótkie paznokcie hybrydowe - trendy 2023

Manicure hybrydowy może prezentować się doskonale, niezależnie od długości paznokci. Hybryda na krótkich paznokciach może wyglądać elegancko - wystarczy ciekawy pomysł i precyzyjne wykonanie. Jeśli pragniesz wykonać piękna stylizację, ale nie posiadasz długich paznokci to możesz się uspokoić - nie musisz ich przedłużać, aby wyglądały zjawiskowo! Jak zrobić hybrydę na krótkich paznokciach oraz jakie kolory i wzory będą modne w tym roku? Sprawdź sama.

Fot. mat. prasowe

Zalety krótszych paznokci

Paznokcie hybrydowe mogą być wykonywane niezależnie od długości płytki, a świetną stylizację można stworzyć zarówno na krótkim, jak i na długim paznokciu. Nie musisz więc dodatkowo przedłużać czy zapuszczać swoich paznokci, a moda na naturalność jest coraz bardziej popularna. Krótkie paznokcie to również szereg dodatkowych zalet. Wygoda. Długie paznokcie mogą czasem utrudniać codzienne czynności, takie jak prace domowe, gotowanie, zabawa z dzieckiem, czy chwytanie niektórych przedmiotów. W przypadku krótkich taki problem nie istnieje! Nie musisz stresować się złamanym paznokciem. Chyba każda kobieta zna ten ból - zapuszczasz paznokcie przez kilka tygodni, a nagle jeden z nich się łamie, psując cały manicure. Powstaje wówczas dylemat - przykleić naderwaną płytkę, obciąć wszystkie, a może zostawić tak, jak jest? Z krótkimi paznokciami nie będziesz mieć takich rozterek. Łatwiej aplikować krem. W przypadku długich paznokci, często powstaje problem w postaci resztek kosmetyku zbierających się pod płytką. Obsługa telefonu nie sprawia problemu. Smartfony reagują na dotyk palca, dlatego bardzo krótkie paznokcie to znaczące ułatwienie. Lakiery starczają na dłużej. Im krótsze paznokcie, tym mniej zużyjesz lakierów, bazy czy topu. Prawdziwa oszczędność!

Produkty niezbędne do wykonania manicure hybrydowego

Do zrobienia paznokci hybrydowych potrzebujesz oczywiście specjalnych lakierów. W sklepach stacjonarnych i internetowych znajdziesz mnóstwo produktów o zróżnicowanej kolorystyce. Do wyboru do koloru - raz Twój manicure może być w stonowanym, pastelowym odcieniu, a w wakacje szalony i neonowy. Bez względu na to, jakie kolory wybierzesz, zawsze decyduj się na sprawdzone marki. Oprócz hybrydowych lakierów do paznokci, musisz zaopatrzyć się w kilka dodatkowych produktów. Do zrobienia prawidłowego i trwałego manicure’u będą Ci potrzebne:

lampa UV lub LED,

bloczek polerski,

pilnik do paznokci,

baza pod hybrydę,

przezroczysty lakier typu top coat,

waciki bezpyłowe,

radełko lub drewniany patyczek,

odtłuszczacz,

oliwka do skórek.

Wszystkie niezbędne produkty i akcesoria możesz znaleźć w drogerii internetowej MAKEUP.

Jak wykonać manicure hybrydowy?

Manicure hybrydowy posiada szereg zalet, które sprawiają, że wiele kobiet na stałe zastąpiło nim klasyczne lakiery. Taka stylizacja nie wymaga powolnego wysychania lakieru, a zaraz po wyciągnięciu dłoni z lampy możesz cieszyć się pięknym kolorem i trwałością do kilku tygodni. Warstwy bazy, lakieru i topu hybrydowego nie wpływają znacząco na grubość paznokcia, dzięki czemu manicure prezentuje się naturalnie i estetycznie. Jeśli użyjesz topu, zapewnisz swoim paznokciom zwiększoną ochronę oraz perfekcyjny połysk. Paznokcie hybrydowe są łatwe w wykonaniu w zaciszu własnego domu. Wystarczą Ci dobrej jakości produkty, lampa UV-LED oraz trochę wolnego czasu.

Manicure hybrydowy – krok po kroku:

Wskazówki podczas stylizacji krótkich paznokci

Technika wykonania paznokci hybrydowych nie zależy od długości płytki, ale przy krótkich paznokciach warto zwrócić uwagę na kilka szczegółów. Powinnaś przyłożyć się do dokładnego usunięcia skórek, ponieważ nawet drobne zaniedbania mogą zepsuć cały efekt i sprawić, że manicure będzie wyglądać niechlujnie. Równie istotne jest nadanie paznokciom odpowiedniego kształtu - krótkie, pomalowane na intensywny kolor paznokcie będą zwracać na siebie uwagę w przypadku różnic w kształcie. Co ważne, paznokcie nie mogą też być za krótkie – dobrze, aby ich długość równała się przynajmniej z opuszkiem palca. Dla takiej długości paznokci najlepiej wybrać kształt kwadratowy albo delikatnie zaokrąglony.

Czy manicure hybrydowy jest bezpieczny?

Manicure hybrydowy stał się popularną metodą stylizacji paznokci, ale wiele osób wciąż nie jest pewna, czy zabieg jest bezpieczny dla zdrowia i kondycji paznokcia. Może zdarzyć się sytuacja, że po długim czasie wykonywania hybrydy, paznokcie staną delikatne i cienkie. W takiej sytuacji należy zrobić sobie przerwę, aby płytka paznokciowa mogła odpowiednio się zregenerować. 2-3 miesięczna przerwa połączona z odpowiednim odżywianiem powinna przynieść pozytywne rezultaty.

Lakier hybrydowy to produkt chemiczny, dlatego nie odżywia paznokci. Czy wobec tego da się wykonać paznokcie hybrydowe bez osłabienia płytki? Prawidłowo wykonany zabieg nie powinien być szkodliwy, dlatego warto poświęcić trochę czasu na zdobywanie informacji i oczywiście praktykę. Ważne jest inwestowanie w produkty dobrej jakości, ze sprawdzonych źródeł. Kontrowersje może budzić również lampa, ponieważ promieniowanie UV ma niekorzystny wpływ na skórę. Zdaniem wielu specjalistów, kontakt z promieniami UV podczas wykonywania hybrydy jest na tyle krótki, że nie jest w stanie nam zaszkodzić. Badania sprzed kilku lat wykazały, że promieniowanie lampy UV jest bezpieczniejsze niż wizyta na solarium czy… jazda samochodem w słoneczny dzień! Stwierdzono również, że zewnętrzna strona dłoni jest 3,5 razy bardziej odporna na efekt promieniowania niż skóra na plecach i 4 razy mocniejsza od delikatnych miejsc jak policzki czy czoło. Płytka paznokcia jest blokerem UV porównywalnym z filtrem przeciwsłonecznym SP 40, dzięki czemu skutecznie chroni łożysko paznokcia.

Pomysły na stylizacje krótkich paznokci

Moda bardzo się zmienia i współcześnie stawia się na coraz większą indywidualność. Kiedyś widok kobiety z krótkimi paznokciami hybrydowymi w intensywnym kolorze mógłby wzbudzić sensację, a dziś ten rodzaj stylizacji jest uważany za elegancki i doskonały na każdą okazję. Pamiętaj, że trendy mogą być ciekawą inspiracją, ale nie musisz ślepo za nimi podążać - ważne żebyś czuła się dobrze we własnej skórze! Istnieją również klasyki, na które można postawić w momencie, gdy nie mamy ochoty na eksperymenty. Zobacz modne paznokcie hybrydowe, który warto przetestować w rozpoczynającym się roku.