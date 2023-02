nt_logo

Kadyrow ostro do Morawieckiego: "Gdzie byłeś, gdy walczyliśmy o Iczkerię?"

R

amzan Kadyrow opublikował nagranie na Telegramie, w którym bezpośrednio uderza w Mateusza Morawieckiego. Żeby zrozumieć kontekst słów Czeczena, należy wspomnieć o wywiadzie, którego udzielił polski premier we francuskiej telewizji LCI. Morawiecki wspomniał wówczas, że istnieją takie części Rosji, które "są więzieniami dla innych narodów". – Te części Rosji mogłyby zostać wyzwolone jak na przykład Czeczenia. Mogą się uniezależnić. Walczyli o wolność od wieków i walczą o nią z wielkim zapałem. Myślę, że to terytorium zasługuje na niepodległość – powiedział wówczas Morawiecki. W odpowiedzi na te słowa czeczeński przywódca zamieścił filmik we wspomnianym serwisie, gdzie zwrócił się do polskiego premiera. – Mam pytanie, gdzie byłeś, kiedy walczyliśmy o Iczkerię, kiedy broniliśmy interesów niepodległościowych? Dlaczego państwa europejskie, w tym Ukraina, nie poparły nas, a dziś nagle postanowiłeś wesprzeć nieistniejące państwo? – powiedział, dodając, że był Iczkerianinem i "to wy przeszkodziliście nam w zbudowaniu państwa". Czeczeński przywódca dodał także, że jego naród sam wybrał swój los i że chce być "częścią Federacji Rosyjskiej". – Pod każdym względem nasi ludzie dokonali właściwego wyboru. I każdego roku, każdego dnia jesteśmy o tym coraz bardziej przekonani – mówił Kadyrow, przytaczając korzyści ekonomiczne i gospodarcze płynące z wchodzenia Czeczenii w skład Rosji.