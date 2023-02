Auto, w którym zginęła Hanka Mostowiak z "M jak miłość" na sprzedaż! Oto oferta

Joanna Stawczyk

P od koniec stycznia na popularnej platformie sprzedażowej OLX zagościło zaskakujące ogłoszenie. Ktoś chce pozbyć się wyjątkowego egzemplarza samochodu. To Mazda, którą fani "M jak miłość" z pewnością kojarzą ze słynnej sceny z kartonami. To wtedy Hanka Mostowiak zginęła w niewyjaśnionych do dzisiaj okolicznościach.