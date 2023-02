Zima pokaże najgroźniejsze oblicze. Możliwe przerwy w dostawach prądu

W najbliższych dniach czeka nas załamanie pogody. W weekend zapowiadane są opady śniegu, deszczu i silny wiatr, a nawet burze. To może skutkować przerwami w dostawach prądu.

W najbliższych godzinach możliwe są braki w dostawach prądu. Fot. Marek Maliszewski / Reporter

Jak głosi najnowszy komunikat IMGW, w czwartek niebo ma być bardzo pochmurne. Pogoda ma być dynamiczna, z opadami deszczu ze śniegiem, śniegu oraz deszczu. Jeśli chodzi o opady deszczu ze śniegiem, to możemy ich się spodziewać na przeważającej części kraju.

Temperatura maksymalna to od 1 stopnia Celsjusza na Podkarpaciu i Suwalszczyźnie po 5 stopni na Dolnym Śląsku. Wiatr określono jako umiarkowany, jednak w porywach do dość silnego. Na wybrzeżu ma on osiągnąć prędkość nawet 80 km/h. Z kolei w Sudetach może osiągnąć nawet 150 km/h.

W najbliższych godzinach prognozowane są burze i wichury, co może skutkować przerwami w dostawach prądu.

W piątek z kolei możliwe są oblodzenia, w związku z czym kierowcy na drogach mogą napotkać utrudnienia. Temperatura minimalna ma wynieść od minus 5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do około 0 stopni w zachodniej części kraju.

Według IMGW wiatry ma być słaby i umiarkowany, po południu dość silny i porywisty. W Sudetach może osiągnąć nawet 160 km/h.

Jeszcze w lutym czekają nas całodobowe mrozy

Jak informowaliśmy wczoraj, w lutym czeka nas nagły zwrot pogodzie i możemy spodziewać się wręcz siarczystych mrozów jeszcze w drugim tygodniu lutego. Wszystko za sprawą cyklonu nadchodzącego z Rosji. Jeśli chodzi o najbliższe dni, to już w weekend (3-5 lutego) możemy spodziewać się takiego mrozu w północno-wschodniej części Polski. W kolejnych dniach dotrą one do pozostałych rejonów. Niektóre prognozy głoszą, że na początku przyszłego tygodnia temperatury w Tatrach mogą osiągnąć nawet minus 20 stopni Celsjusza.

Ujemne temperatury mają pojawić się głównie nocami i mogą wynosić nawet minus 15 stopni Celsjusza. W dzień mrozy będą głównie na wschodzie Polski. Klimat mroźnej zimy ma utrzymać się co najmniej do połowy lutego.

Jak podaje IMGW, w piątek we wschodniej i południowej części Polski mają pojawić się przelotne opady śniegu. W sobotę i niedzielę z kolei mają pojawić się opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Na zachodzie Polski głównie ma padać deszcz. W niedzielę na skutek opadów marznących może pojawić się gołoledź.

