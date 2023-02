Piłkarska Liga Mistrzów budzi się z zimowego snu. Wielkim hitem 1/8 finału będzie starcie Realu Madryt z Liverpool FC, czyli powtórka zeszłorocznego finału Champions League. Nie gorzej zapowiada się starcie Paris Saint-Germain z Bayernem Monachium, który nie miał szczęścia w losowaniu. Na powrót najlepszej ligi świata czekaliśmy aż 104 dni.

Nareszcie wraca Liga Mistrzów. Bayern Monachium i Liverpool muszą drżeć o awans Fot. FRANCK FIFE/AFP/East News

W Walentynki wraca po 104 dniach przerwy piłkarska Liga Mistrzów

Czeka nas walka o awans do ćwierćfinałów i wielkie emocje na boisku

Szlagierowo zapowiadają się starcia Realu z Liverpoolem i Bayernu z PSG

Na placu boju mamy jednego Polaka, Piotra Zielińskiego z SSC Napoli

Piłkarska Liga Mistrzów wreszcie wraca po zimowej przerwie. Ostatni raz pojedynkami w elicie mogliśmy się emocjonować na początku listopada 2022 roku, potem przez miesiąc rozgrzewał nas mundial w Katarze, a później czekaliśmy na to, aż do gry wrócą rozgrywki krajowe i zima pozwoli na rozegranie pierwszych meczów 1/8 finału. I wreszcie doczekaliśmy się, choć przerwa trwała aż 104 dni. W Walentynki wraca Champions League.

Na los mogą narzekać w Realu Madryt i Bayernie Monachium, a także również w Liverpoolu i PSG. Królewscy rozegrają już na tym etapie rozgrywek rewanż z The Reds za tegoroczny finał, który wygrali w Paryżu 1:0. Bawarczyków czeka starcie wagi ciężkiej z paryżanami, kolejnym z kandydatów do tytułu, a formą ostatnio nie błyszczą. W ćwierćfinale zabraknie więc dwóch gigantów piłki. Bardzo ciekawie zapowiada się starcie Tottenhamu z Milanem.

Będziemy świadkami dwóch starć angielsko-niemieckich: Borussii Dortmund z Chelsea oraz Manchester City z Bykami, bo gigant pojedzie walczyć o awans do Lipska. Debiutanci z Club Brugge stawią czoła Benfice Lizbona. Eintracht Frankfurt sprawdzi się z rozpędzonym liderem Serie A, czyli SSC Napoli Piotra Zielińskiego, zaś Inter Mediolan musi poskromić Smoki z Porto, jeśli chce znaleźć się w najlepszej ósemce rozgrywek. Oj będzie się działo!

Anglicy i Niemcy mają po cztery ekipy w 1/8 finału, a Wyspiarze aż trzy rozstawione, bo swoje grupy wygrały Tottenham, Chelsea oraz Manchester City. Co ciekawe, dopiero drugi był zeszłoroczny finalista, czyli Liverpool FC. Niemcy stracili Bayer Leverkusen w fazie grupowej, który zagra w Lidze Europy. Ale w elicie nadal są Bayern, Dortmund, Eintracht oraz RB Lipsk, co jest wielkim sukcesem Bundesligi. Ile ekip zmieści się w ćwierćfinałach?

Stawkę uzupełniają trzy ekipy z Włoch (Inter Mediolan, AC Milan i SSC Napoli), dwie z Portugalii (Benfica Lizbona oraz FC Porto) oraz po jednej z Francji (PSG), Belgii (Club Brugge) oraz Hiszpanii (Real Madryt). Belgowie z Club Brugge to największa sensacja na tym etapie rozgrywek. Dla polskich fanów nie mamy dobrych wieści, w rywalizacji o prymat w Europie pozostał tylko jeden nasz reprezentant, czyli Piotr Zieliński.

Za burtą znalazły się wielkie firmy: Atletico Madryt, Juventus Turyn, Ajax Amsterdam czy FC Barcelona, której nie zdołał uratować nawet Robert Lewandowski. Polak wraca do Ligi Europy UEFA i tam czeka go od razu starcie z Manchesterem United. A w elicie będzie się działo, bo kilku faworytów od jesiennych zmagań znacznie obniżyło loty i może nie przedostać się nawet do ćwierćfinałów. Drżą Bayern i Liverpool, niepewna jest też Chelsea.

Pary 1/8 finału piłkarskiej Ligi Mistrzów w sezonie 2022/2023:

RB Lipsk (Niemcy) - Manchester City (Anglia)

Club Brugge (Belgia) - Benfica Lizbona (Portugalia)

Liverpool FC (Anglia) - Real Madryt (Hiszpania)

AC Milan (Włochy) - Tottenham Hotspur (Anglia)

Eintracht Frankfurt (Niemcy) - SSC Napoli (Włochy)

Borussia Dortmund (Niemcy) - Chelsea Londyn (Anglia)

Inter Mediolan (Włochy) - FC Porto (Portugalia)

Paris Saint-Germain (Francja) - Bayern Monachium (Niemcy)

Pierwsze mecze 1/8 finału Ligi Mistrzów zostaną rozegrane w dniach 14 i 15 lutego oraz 21 i 22 lutego 2023 roku, a rewanże odbędą się 7 i 8 marca oraz 14 i 15 marca 2023. Wówczas poznamy osiem ekip, które zagrają w ćwierćfinałach i które zachowają szanse na wywalczenie Pucharu Europy. I pokaźnej premii przygotowanej przez UEFA.