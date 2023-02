Lokalne rozwiązania na globalne problemy. Poznaliśmy 10 finalistów programu Solve for Tomorrow

Od listopada zeszłego roku półfinaliści programu Solve for Tomorrow intensywnie pracowali nad swoimi pomysłami. Poznali proces myślenia projektowego Design Thinking, odbyli szkolenia z trenerami i zdobyli dodatkową wiedzę. Efekty swoich działań przedstawili w formie materiałów video. Wybitne grono jurorów oceniło ich postępy i wybrało 10 finalistów programu.

Fot. materiały prasowe

Solve for Tomorrow to wyjątkowy program, w ramach którego młode pokolenie mierzy się z kluczowymi wyzwaniami współczesnego świata. Do II edycji programu mogli zgłaszać się uczniowie z klas 7-8 szkół podstawowych oraz 1-4 szkół ponadpodstawowych wraz z opiekunami. Ich zadaniem było zaproponowanie innowacyjnych pomysłów z czterech obszarów: zdrowia, bezpieczeństwa, klimatu i integracji.

Spośród wszystkich zgłoszeń jury wybrało 26 zespołów, które zakwalifikowały się do półfinału. Na tym etapie uczniowie zagłębiali się w metodologię myślenia projektowego Design Thinking. W tym niezwykłym procesie, który często prowadził do zaskakujących wniosków, wspierali ich ambasadorzy programu Solve for Tomorrow, czyli wybitni eksperci i nauczyciele z misją.

Każda drużyna pracowała z dwoma trenerami i tym samym mogła liczyć na indywidualną opiekę czy poradę. Dzięki przeprowadzanym 4 sesjom, uczniowie mogli udoskonalać swój projekt, nie ograniczając się tylko do jednej, wcześniej obranej drogi.

Na zakończenie II etapu jury podjęło się oceny półfinałowych projektów, biorąc pod uwagę kilka aspektów. Jednym z nich było wykorzystanie metodologii Design Thinking w pracy nad projektem, a co za tym idzie – poznanie potrzeb grupy docelowej, zdefiniowanie problemu, generowanie pomysłów oraz zaproponowanie rozwiązania, które będzie przekonujące i da szansę na osiągnięcie sukcesu.

Ponadto dla jurorów bardzo ważny był postęp, jaki zrobili członkowie zespołów, czyli ich dokonania od momentu zgłoszenia projektu aż do powstawania filmu. Wreszcie ocenie poddany został także materiał wideo – staranność jego wykonania, kreatywność, przekaz, umiejętność zaciekawienia odbiorcy czy praca koncepcyjna.

– Półfinałowe projekty zachwyciły kreatywnością, wysokim poziomem merytorycznym i wizualną jakością video. Jury miało nie lada wyzwanie, dlatego w tym roku postawiliśmy na innowacyjność, jak również różnorodność. Cieszymy się, że dzięki nowej kategorii – integracji – z jednej strony poszerzyła się tematyka projektów, a z drugiej w finałowej „dziesiątce” znalazły się zarówno szkoły podstawowe, licea, jak i świetlica środowiskowa czy technikum dla niewidomych – powiedziała Magdalena Olborska, CSR Manager w Samsung Electronics Polska.

Do finału zakwalifikowali się:

1 zespół z kategorii „bezpieczeństwa”: Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie;

5 zespołów z kategorii „integracji”: Świetlica Środowiskowa dla Dzieci i Młodzieży “Bartek” z Legnicy, I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie, Technikum dla Niewidomych w Laskach, Szkoła Branżowa I stopnia, Zespół Szkół, Technikum im. Stefana Bieszka w Chojnicach i Liceum Ogólnokształcące Spark Academy w Poznaniu;

3 zespoły z kategorii „klimatu”: Zespół Szkolno Przedszkolny w Kopalni, Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni i Bednarska Szkoła Realna w Warszawie;

1 zespół z kategorii „zdrowia”: III Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Koninie.

Pomysły oceniało jury w składzie: Maria Andrzejewska (dyrektor generalna UNEP/GRID-Warszawa), prof. Halina Brdulak (Szkoła Główna Handlowa), prof. Bolesław Rok (Akademia Leona Koźmińskiego), Anna Dziama (Pełnomocnik Dyrektora Naczelnego ds. jakości i rozwoju działań edukacyjnych w Centrum Nauki Kopernik), Kinga Pasternak (Wicedyrektor Programu GovTech Polska), Marzena Strzelczak (prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu), Zuzanna Polak (Kierownik Zespołu Budowania Świadomości Cyberbezpieczeństwa w NASK), Piotr Stelmachów (Vice President i Head of Consumer Electronics w Samsung Electronics Polska) oraz Adam Roś (VP R&D Strategy w Samsung R&D Institute Polska).

Droga finalistów

Na ostatnim etapie finaliści będą doskonalić efekty swojej pracy, korzystając z najlepszej ekspertyzy technologicznej, czyli wiedzy wolontariuszy Samsung R&D, którzy wcielą się w rolę mentorów. Wezmą także udział w Solve for Tomorrow Campus, czyli dwudniowym zjeździe, podczas którego w Centrum Nauki Kopernik zespoły będą pracować nad prototypami swoich rozwiązań. Program zakończy się uroczystym ogłoszeniem zwycięzców podczas gali finałowej.

Program Solve for Tomorrow został objęty patronatem przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, Centrum GovTech, NASK, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Centrum Nauki Kopernik. Partnerem programu jest UNEP/GRID-Warszawa.