W połowie miesiąca nadejdzie ogromna zmiana. Taka pogoda czeka nas w lutym

Synoptycy informują, że zima pozostanie z nami na dłużej. Według prognozy długoterminowej na luty 2023 wkrótce przyjdzie ochłodzenie i spadnie jeszcze więcej śniegu. Ocieplenie ma przyjść dopiero pod koniec miesiąca - wówczas możemy spodziewać się nawet 10 st. C.

Długoterminowa prognoza pogody na luty 2023. Czeka nas ogromna zmiana. Fot. Maciek Jonek/REPORTER

W pierwszej części lutego czekają nas intensywne opady śniegu i duże mrozy.

Sytuacja zacznie się zmieniać dopiero w połowie miesiąca.

Prognoza długoterminowa - luty 2023

Meteorolodzy z IMGW opublikowali nową prognozę pogody na luty 2023. W pierwszej dekadzie tego miesiąca (1-10.02.2021) wciąż ma być bardzo mrożnie.

Na południu Polski przewiduje się występowanie minimalnej temperatury powietrza skrajnie od -15°C do -5°C w szczytowych partiach górskich (Kasprowy Wierch, Śnieżka), na południowym wschodzie (Komańcza od -12°C do 1°C).

Z kolei na wschodzie i północnym-wschodzie kraju ma być przeważnie od -10°C do 2°C na Podkarpaciu po wartości od -13°C do 0°C na Suwalszczyźnie.

Podobnie w Polsce Centralnej minimalna temperatura powietrza może występować przeważnie od -10°C do 2°C. Na zachodzie kraju minimalna temperatura powietrza może się wahać na ogół od -7°C do 3°C.

Natomiast w części północnej możemy się spodziewać występowania minimalnej temperatury powietrza w przedziale od -6°C do 4°C. "Z kolei maksymalna temperatura powietrza na przeważającej powierzchni kraju może się wahać przeważnie od -2°C nawet do 10°C" - podaje zespół. Wraz z mrozami wystąpią opady śniegu.

Ocieplenie w ostatnim tygodniu lutego

W ostatniej dekadzie miesiąca (21-28.02.2021) IMGW przewiduje temperaturę minimalną poniżej -10°C na Kasprowych Wierchu i Śnieżce, południu Polski i na ścianie wschodniej od wojewódzka podkarpackiego (-18°C), po Suwalszczyznę (-14°C). Na przeważającym obszarze naszego kraju temperatura minimalna może wahać się od -8°C do 1°C.

"Najcieplejsze pod względem temperatury minimalnej pozostać może wybrzeże Polski z wartościami od -6°C do 2°C." -informują synoptycy.

Najwyższa temperatura maksymalna spodziewana jest w południowo zachodniej i zachodniej Polsce oraz na wybrzeżu (wartości temperatury maksymalnej od 0°C do 10°C, miejscami 11°C. Pozostały obszar to przeważnie wartości od -3°C do 6°C.

Niebezpiecznie w Tatrach

Tymczasem jak informowaliśmy w naTemat.pl bardzo niebezpieczna sytuacja panuje w Tatrach, gdzie obowiązuje czwarty (w pięciostopniowej skali) stopień zagrożenia lawinowego. To oznacza, że nie ma możliwości ani spacerowania po szlakach, ani korzystania ze stoków narciarskich. Wstrzymano ruch kolejek na Kasprowy Wierch oraz transport konny na Morskie Oko.

