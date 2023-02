Ekstremalne warunki w Tatrach. To nagranie pokazuje siłę żywiołu [FILM]

Polskie Koleje Linowe zamieściły nagranie, na którym przedstawiły, jak przed weekendem wyglądało ratrakowanie tras na Kasprowym Wierchu. Siła żywiołu szczególnie w wyższych partiach gór, jest nie do opisania.

Tak wygląda praca kierowcy ratraka na Kasprowym Wierchu. Fot. Facebook.com / PKL Kasprowy Wierch

Sytuacja w polskich górach jest od kilku dni bardzo trudna. Najgorzej jest w Tatrach, gdzie od soboty obowiązuje czwarty w pięciostopniowej poziom zagrożenia lawinowego. Według TORP kolejne opady śniegu połączone z silnym wiatrem dodatkowo pogarszają sytuację lawinową.

Tylko tej nocy w Tatrach zeszły cztery lawiny. Na szczęście nie ma informacji o zaginionych. Być może to efekt sobotniej decyzji dyrekcji TPN o zamknięciu wszystkich szlaków oraz stoków narciarskich.

"Należy zaniechać jakiejkolwiek działalności górskiej. Lawiny mogą osiągać z pozoru bezpieczne dna dolin. W obecnych warunkach, oczekiwanie na pomoc w górach może się znacznie wydłużyć!!! (...)Podczas wiatru oraz pod naporem śniegu, na szlakach mogą łamać się gałęzie i drzewa, co stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia" – czytamy w komunikacie Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Nic nie wskazuje, żeby sytuacja miała się poprawić w najbliższym czasie. W Tatrach ciągle sypie śnieg, a synoptycy prognozują dalsze opady. Co gorsza, opadom śniegu towarzyszy silny wiatr. Według prognoz synoptyków ze Słowacji ten w porywach może osiągać prędkość nawet 180 km/h.

Film z ratrakowania

O tym, jak mocno może wiać w Tatrach, można przekonać się oglądając nagranie opublikowane przez Polskie Koleje Linowe. Jeszcze zanim w sobotę ze względów bezpieczeństwa wyłączono kolejkę, jej pracownicy musieli wsiąść do ratraków, żeby oczyścić szlak wzdłuż instalacji.

Nagranie powstało w nocy z 2 na 3 lutego. Dzień później "zamknięto Tatry" dla turystów.

"Noc na Kasprowym nie należała do najłatwiejszych. Natura zdecydowanie pokazała swoją potęgę. Ekipa obsługująca ratraki. Zobaczcie, w jak trudnych warunkach przyszło im wykonywać swoje codzienne zadania. Panom należy się wielki szacunek i brawa!" – czytamy w opisie PKL.

Problemy występują nie tylko w Tatrach, ale też w Beskidach i Karkonoszach. Tam co prawda nie wydano decyzji o zamknięciu szlaków, jednak grupy GOPR apelują do turystów o rozsądek. Trasy, podobnie jak w tatrach są zasypane, a to może wiązać się z dużym niebezpieczeństwem. Tam również występują intensywne opady śniegu oraz wiatr wiejący z prędkością nawet do 100 km/h. Ograniczona jest także widoczność.