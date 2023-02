Chiński balon szpiegowski zestrzelony przez USA. Ostra reakcja Państwa Środka

Chiński balon szpiegowski, który latał nad USA został zestrzelony na rozkaz Joe Bidena, a nagranie upublicznione w mediach społecznościowych. Na reakcję Chińczyków nie trzeba było długo czekać. Oświadczenie w sprawie opublikował tamtejszy MSZ.

Amerykanie zestrzelili chiński balon szpiegowski. Komentarz Chin Fot. Instagram / East News

Balon Chin został zestrzelony u wybrzeży Karoliny Południowej, a jego szczątki spadły do wody

Amerykanie podawali, że było to chińskie urządzenie szpiegujące, a pojawienie się go w amerykańskiej przestrzeni powietrznej to "poważne naruszenie suwerenności USA"

Chińczycy twierdzili, że bezzałogowy sterowiec to cywilny balon meteorologiczny, który znalazł się nad USA z powodu "siły wyższej"

Choć początkowo balonu nie planowano zestrzelić, z uwagi na konsekwencje upadku na ziemię jego szczątków, to ostatecznie prezydent USA Joe Biden zdecydował się na ten krok. Polecił, aby zestrzelenia balonu dokonał Pentagon i to tak szybko, jak to tylko możliwe.

Moment trawienia pocisku został sfilmowany i opublikowany w mediach społecznościowych.

– Z powodzeniem go zestrzeliliśmy i chcę pochwalić naszych lotników, którzy to zrobili – skomentował akcję prezydent USA.

Służby amerykańskie doprecyzowały także, że obiekt został zestrzelony przez samolot wojskowy u wybrzeży Karoliny Południowej, a sam balon był używany przez Chiny "w celu badania strategicznych miejsc w kontynentalnych Stanach Zjednoczonych" – informuje agencja Reutera.

Ostra reakcja Chin

Nie trzeba było długo czekać na reakcję Chin.

"Chiny wyrażają zdecydowane niezadowolenie i protest przeciwko użyciu siły przez USA do ataków na cywilne bezzałogowe statki powietrzne. Strona chińska wielokrotnie po weryfikacji informowała stronę amerykańską, że sterowiec jest przeznaczony do użytku cywilnego i wleciał do USA z powodu działania siły wyższej, co było całkowicie przypadkowe" – przekazano w oświadczeniu na stronie chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Chińczycy wskazują, że decyzja była niezgodna z wcześniejszymi doniesieniami o amerykańskich planach.

"Rzecznik Departamentu Obrony USA stwierdził (...), że balon nie będzie stanowił zagrożenia militarnego ani osobistego dla personelu naziemnego" – wskazano. Jednocześnie Chiny cały czas stały na stanowisku, że sterowiec nie jest obiektem szpiegowskim, lecz to cywilny balon używany do celów meteorologicznych.