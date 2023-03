Oszczędzanie wody i energii w domu. Tak zmniejszysz ich zużycie bez większego wysiłku i kompromisów

Z jednej strony stale rosnące ceny energii i potęgujący się kryzys klimatyczny. Z drugiej inflacja pociągającą za sobą wyższe ceny towarów i usług. Nic dziwnego, że wiele gospodarstw domowych przechodzi w tryb oszczędzania. Jednym ze sposobów ograniczenia comiesięcznych kosztów są ekologiczne nawyki związane z wodą. Okazuje się, że przy wsparciu technologii można ją oszczędzać bez większego wysiłku.

Po pierwsze, warto uświadomić sobie pewną zależność. Mianowicie to, że świadome oszczędzanie wody oznacza najczęściej także oszczędzanie energii. Przykład? W wielu domach mimowolnie odkręca się ciepłą wodę, choć w określonej sytuacji sprawdziłaby się doskonale ta zimna. Co ma wspólnego temperatura wody z energią? Bardzo wiele. Aby popłynęła ciepła woda, musi ona zostać podgrzana, a do tego potrzeba energii.

Reasumując, gdy korzystamy z gorącej wody, choć do danej czynności spokojnie wystarczyłaby chłodna, marnujemy energię konieczną do jej podgrzania. Im większe zużycie energii, tym oczywiście wyższe i rachunki dla budżetu domowego, i koszty dla środowiska naturalnego z powodu większej emisji dwutlenku węgla. Z tym marnotrawstwem można walczyć na dwa sposoby: zmianą własnych nawyków i przy użyciu ekotechnologii.

Oszczędzanie wody i energii może sprowadzać się do ograniczenia stosowania gorącej wody podczas mycia rąk, zębów czy golenia. Skrócenie długości prysznica czy zatrzymywanie przepływu wody w trakcie namydlania ciała lub mycia włosów oraz zębów także pomogą zmniejszyć zużycie wody w domu.

Ekologiczne nawyki to jedno, a drugie to inwestycja w armaturę, która ma technologie pomagające oszczędzać wodę lub ograniczyć zużycie energii. Na początek warto rozejrzeć się za deszczownicą lub słuchawką prysznicową, która będzie miała wbudowany ogranicznik przepływu wody dzięki czemu strumień będzie mniejszy, ale poprzez odpowiednie napowietrzenie nie spowoduje to zmniejszenia komfortu kąpieli. W przypadku marki GROHE jest to technologia GROHE Water Saving.

Taki ogranicznik przepływu jest w stanie zmniejszyć zużycie wody pod prysznicem z 15 do 7,5 litrów na minutę. Tę technologię redukcji zużycia wody można też znaleźć w bateriach umywalkowych, w których każdy przepływ wody uruchomi mniejszy, ale dobrze napowietrzony strumień. W przypadku technologii GROHE Water Saving w bateriach umywalkowych oszczędność może sięgać aż do 50% (zmniejszenie przepływu z 10 l/min. na 5 l/min.). A to wszystko bez utraty komfortu podczas mycia rąk.

Nowoczesne baterie umywalkowe mogą też chronić przed niepotrzebnym zużyciem ciepłej wody. Otóż większość kranów miesza ciepłą i zimną wodę, gdy dźwignia baterii umywalkowej ustawiona jest w pozycji środkowej. W rezultacie niepotrzebnie marnowana jest energia na ogrzanie wody przy takich prostych i spontanicznych czynnościach, jak np. szybkie przepłukanie rąk czy umycie szczoteczki do zębów.

Problem ten można wyeliminować, inwestując w energooszczędną baterię, taką, która uruchamia tylko przepływ zimnej wody, kiedy dźwignia znajduje się w pozycji centralnej. Takie rozwiązanie to np. GROHE SilkMove EnergySaving. Dzięki niemu korzystanie z ciepłej wody staje się świadomą decyzją, bo wymagającą obrócenia dźwigni w lewą stronę.

Kolejnym sojusznikiem na drodze do oszczędzania wody i energii w domowych warunkach jest również prysznic z baterią termostatyczną. To rozwiązanie, które eliminuje nagłe skoki temperatury podczas kąpieli. I to bez względu na zmiany ciśnienia wody spowodowane np. spłukiwaniem toalety, działaniem pralki czy włączaniem baterii umywalkowej.

Przykładowo, bateria termostatyczna GROHE Grohtherm 500 nieustannie reguluje przepływ ciepłej i zimnej wody tak, aby utrzymać temperaturę strumienia na stałym poziomie przez całą kąpiel niezależnie od zmian ciśnienia w instalacji. Co więcej, użytkownik tej inteligentnej baterii może w każdej chwili zatrzymać strumień wody, a następnie uruchomić go ponownie z dokładnie taką samą temperaturą.

Oczywiście oszczędzanie wody nie powinno ograniczać się tylko do zmiany nawyków podczas mycia rąk i w trakcie prysznica oraz wyboru odpowiedniej armatury łazienkowej. Powinny za tym iść także "reformy" w kuchni (np. częstsze korzystanie ze zmywarki, mycie naczyń w komorze zlewu, a nie pod bieżącą wodą). Również ważny będzie zakup pralki z ekologicznymi programami i automatyką wagową.

Co z tego wszystkiego powinni jednak zapamiętać ci, którzy dopiero myślą nad tym, by opanować umiejętność oszczędzania zasobów takich jak woda i energia w domu? Niech zachętą dla nich będzie wiedza, że jeśli chcą być "eko", to dzięki nowoczesnym technologiom nie muszą wcale iść na kompromis w postaci utraty komfortu użytkowania. Mogą mieć jedno i drugie.