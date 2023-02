Mata odebrał nagrodę i zażartował z wyroku sądu. "Pana operatora chyba znam"

Gala Bestsellery Empiku dostarczyła widzom wielu emocji. Artyści, którzy nie pojawiają się za często w telewizji lub w stacji TVN mieli okazję przy odbieraniu, lub wręczaniu statuetek powiedzieć coś od siebie. Wśród nich znalazł się Mata, który sam postanowił nawiązać do rozprawy sądowej, którą miał tego samego dnia. – O, a pana operatora to ja chyba znam – zaczął na scenie raper.

Mata na gali Bestsellery Empiku. Nawiązał do wygranego procesu Fot. Kacper Kolenda / REPORTER

Mata pojawił się na gali Bestsellery Empiku, a tego samego dnia rano był jeszcze na sali sądowej, gdzie usłyszał pozytywny dla siebie wyrok

Odbierając statuetkę, zażartował, że kojarzy pana operatora i zapytał, czy ten nie nagrywał jego rozprawy sądowej

Poza tym skupił się głównie na tym, że jego kolega ma urodziny i podziękował fanom

Mata odbiera statuetkę i świętuje wyrok sądu

Michał Matczak znany jako Mata triumfował w kategorii MUZYKA "Live", a odbierając nagrodę ze sceny, wygłosił płomienną przemowę, w której zwrócił się do operatora kamery, by podkreślić na wizji, że dziś odbyła się rozprawa sądowa o posiadanie marihuany.

– O, a pana operatora to ja chyba znam... Pan nie nagrywał może dzisiaj rano mojej rozprawie w sądzie? Nie? Podobna kamera... – powiedział. Było to odwołanie do tego, że tego samego dnia rano Matczak musiał stawić się w sądzie, gdzie usłyszał wyrok, którym okazało się umorzenie sprawy.

Przypomnijmy, że w czerwcu media obiegła informacja, że Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko raperowi. Chodziło o posiadanie przez Michała Matczaka "środka odurzającego w postaci ziela konopi innych niż włókniste, o łącznej wadze 1,45 grama netto". Swój "sukces" Mata świętował więc na tegorocznej gali Bestsellery Empiku, na której to pojawił się w odważnej stylizacji. W przemówieniu podziękował też swoim fanom i złożył życzenia urodzinowe swojemu przyjacielowi.

– Ja ogólnie dziękuję, no co mogę powiedzieć, jestem szczęśliwy, wygrałem dzisiaj rozprawę, teraz wygrałem nagrodę, mój przyjaciel ma dzisiaj urodziny. Sto lat, Tadeo. Dziękuję fanom, dziękuję organizatorom. Trasa była wspaniała, dzięki za wszystkie rekwizyty, które rzucaliście na scenę – mówił.

Mata za legalizacją marihuany

Co ciekawe, na gali Bestsellery Empiku 2021 Mata także miał okazję mówić o swoim zatrzymaniu w związku z posiadaniem nielegalnych substancji. Idol młodzieży zdementował wtedy plotki, jakoby jego aresztowanie miało związek z jakąkolwiek akcją promocyjną. – Po prostu byłem w pracy, ciężki dzień. Po pracy pojechałem z kolegą na piłkę i trochę się wyluzować i złapali nas panowie policjanci – opowiadał.

– Ja uważam, że marihuana, no cała Polska jest w niej zakochana. I chciałem ogłosić wszem i wobec, że ja w związku z tą sytuacją i tym, co zrobiły media, (...), chcę rozpocząć walkę o depenalizację tego narkotyku (red. rezygnacja z karania określonego typu czynu) – zapowiedział. I się zaczęło.

Nagrodę publiczności Mata otrzymał do rąk pod koniec uroczystości. Po jego przemówieniu na zakończenie prowadzący show Marcin Prokop dodał, że "wierzymy, iż w tej kulturalnej przestrzeni jest miejsce dla każdego, niezależnie od tego, jakie rozrywki preferuje".