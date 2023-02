52 porady na każdy tydzień roku. Obowiązkowa lektura dla par, które chcą ulepszyć związek

Z miłością jest jak kwiatem – trzeba pozwolić jej zakwitnąć. Może nawet nie tyle "pozwolić", ile zapewnić warunki do rozwoju. Tak, to oznacza, że trzeba się nauczyć, jak ją pielęgnować, zainwestować swój czas i wysiłek. Ale kto powiedział, że taka nauka nie może być jednocześnie świetną zabawą? Udowadniają to w swoim poradniku Craig i Debbie Lambert.

"Miłość mindfulness. Jak w 52 tygodnie stworzyć prawdziwą więź, świetnie się przy tym bawiąc" to podręczny przewodnik dla osób żyjących w związku i chcących go udoskonalić Amanda Sixsmith / Unsplash

8 lutego swoją premierę w księgarniach miała książka "Miłość mindfulness. Jak w 52 tygodnie stworzyć prawdziwą więź, świetnie się przy tym bawiąc". Ten podręczny przewodnik dla osób żyjących w związku przygotowali doświadczeni terapeuci (prywatnie małżeństwo), którzy od lat podczas prywatnych terapii i warsztatów grupowych pomagają parom w poprawie/naprawie relacji.

Sytuacje są oczywiście najróżniejsze, począwszy od par kłócących się o wszystko i będących na krawędzi rozpadu, przez te, których miłość "uśpiła" szara codzienność, do tych mających trudności z wyrażeniem uczuć. Jak podkreślają jednak autorzy książki, u zarania tych wszystkich bolączek stoi najczęściej brak świadomości, że funkcjonowanie w związku wymaga umiejętności.

Co to w praktyce oznacza? Ano to, że budowania i kultywowania relacji opartych na miłości musimy się nauczyć, tak jak uczymy się języka obcego czy gry na instrumencie. To nie koniec, bo zdobyte umiejętności należy też rozwijać, by nie wyjść z wprawy. I tych właśnie lekcji udzielają na stronach swojego poradnika państwo Lambertowie, których sposoby odmieniły życie tysięcy par.

BRAK wdzięczności to najczęstsza skarga, jaką słyszymy od klientów podczas terapii. "Ona nie docenia tego, co robię" albo "Niczego nie robię jak trzeba" to częste słowa krytyki padające z ust partnerów. Dlaczego z czasem tracimy umiejętność doceniania tego, co się nam podoba, a dostrzegamy to, co nas denerwuje? Dlaczego nie dajemy partnerom tego, czego sami pragniemy (wdzięczności), a raczymy ich tym, czego nie chcemy (narzekaniem)? Główny powód polega na tym, że to, co na początku doceniamy i co nas zachwyca w drugiej stronie, z upływem czasu staje się standardem. Może kiedy się poznaliście, on zawsze zjawiał się na czas, w przeciwieństwie do poprzedniego partnera, który zawsze się spóźniał. Na początku nie posiadałaś się z radości, lecz po dziesięciu latach, chociaż to doceniasz, wspominanie o tym może ci się wydawać dziwne. Gdy nie jesteśmy chwaleni za cudowne rzeczy, które robimy, nawet jeśli przychodzą nam naturalnie, wypalamy się i czujemy się... no cóż, niedoceniani.

Książka, w której Lambertowie dzielą się zebraną przez dekadę wiedzą, składa się z 52 podstawowych porad, jakich udzielali i udzielają zgłaszającym się do nich parom. 52 to nie przypadkowa liczba. Tyle tygodni liczy rok kalendarzowy, a więc czytelnicy otrzymują po jednej radzie na każdy tydzień roku. Do wszystkich z nich dopisano ćwiczenia, które mają pomóc parom wcielić je w życie.

Wszak praktyka czyni mistrza, a najlepsza nauka to ta przez działanie. Bez obaw jednak. Ćwiczenia są krótkie, proste i łatwe do wykonania, a co najważniejsze opracowane z myślą o wspólnej pracy (niektóre wykonuje się oddzielnie, ale przez każdą ze stron). Książkę podzielono na trzy części: Poprawa komunikacji, Radzenie sobie z konfliktami i Rozbudzenie intymności, seksu i romantyzmu.

Na końcu poradnika umieszczono ćwiczenia wspomagające część praktyczną sugerowaną w wyszczególnionych poradach. Wykorzystują one kluczowe metody, takie jak odzwierciedlanie czy empatia, których opanowanie obdarowuje potężną mocą. Mocą, która potrafi przeobrazić relację w taką, jaką pragnie każda kochająca się para, i która pozwoli zbudować głęboką, inspirującą więź.

Zadaj sobie pytanie: "Jakie opowieści na temat mojego partnera przeszkadzają mi być szczęśliwą?". Aby poznać swoje historie, pomyśl o tym, co cię frustruje u partnera. To może być coś, o czym rozmawiasz z bliskimi przyjaciółkami lub powiernikami. Gdy już zidentyfikujesz opowieść: 1. Zwróć uwagę na myśli jej towarzyszące i to, jak się czujesz w ciele. 2. Zacznij sobie wyobrażać, jak byś się czuła, gdybyś nie wierzyła w tę historię. Jak się czujesz, uwalniając się od niej, nawet na moment? Co by się zmieniło w waszym związku? 3. Jaką inną opowieścią, równie prawdziwą, możesz zastąpić tę starą? Znajdź taką, która poprawia twoje samopoczucie i pomaga wspierać pełną miłości więź z partnerem.

Choć poradnik porusza poważną tematykę (w końcu przyświecał mu cel, by dać szukającym pomocy parom narzędzia do wzmocnienia więzi czy wprowadzenia czułości i radości w związku), to jego lekturę należy potraktować jako doskonałą zabawę. Zresztą, w takim właśnie luźnym i pogodnym stylu zostały opracowane wszystkie zamieszczone w książce porady i ćwiczenia.

Jeśli chcecie budować długoterminowy, kwitnący związek albo zastanawiacie się, jak przywrócić relacjom z partnerem/partnerką dawny blask, spróbujcie wziąć do serca wskazówki z tego poradnika. Być może po jego lekturze będziecie zaskoczeni zdumiewającymi rezultatami! Książkę "Miłość mindfulness" znajdziecie już w stacjonarnych księgarniach, a także zamówicie w oficjalnym sklepie internetowym jej wydawcy.