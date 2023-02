Burt Bacharach nie żyje. Legendarny kompozytor odszedł w wieku 94 lat

W środę 8 lutego zmarł Burt Bacharach. Zdobywca Oscarów był wybitnym kompozytorem, tworzył m.in. muzykę do najbardziej znanych tytułów filmowych.

Burt Bacharach nie żyje. Fot. Retna/Photoshot/REPORTER

Do największych hitów Burta Bacharacha należały m.in. "The Look of Love", "Raindrops Keep Falling on My Head" czy "The Best That You Can Do"

Jego kompozycje znalazły się m.in. w "Nie przysyłaj mi kwiatów", "Casino Royale", "Nocna zmiana"

W 1970 roku zdobył Oscara za najlepszą muzykę filmową w "Butch Cassidy i Sundance Kid"

Burt Bacharach był amerykańskim pianistą i kompozytorem. Muzyk zmarł w swoim domu w Los Angeles z przyczyn naturalnych. Informacje o śmierci artysty potwierdziła jego rzeczniczka Tina Brausam.

"Z bólem serca informujemy o odejściu naszego Ojca, Męża i Przyjaciela. Dał światu tak wiele i jesteśmy mu dozgonnie wdzięczni. Muzyka jest zawsze obecna, więc prosimy, słuchaj jej dalej. Przesyłamy pozdrowienia od zespołu Bacharach, bo od tego są przyjaciele" – napisała rodzina Bacharacha w mediach społecznościowych.

Kim był Burt Bacharach?

Burt Bacharach urodził się w 1928 roku w Kansas City. W latach 50. i 60. był akompaniatorem i kierownikiem zespołu Marleny Dietrich. W latach 60. i 70. współpracował głównie z autorem tekstów Halem Davidem.

Otrzymał trzy Oscary za ścieżkę dźwiękową do "Butch Cassidy i Sundance Kid", piosenkę z "Raindrops keep fallin’ on my head" a także za najlepszą piosenkę z komedii "Artur" ("Best that you can do"). Zdobył także m.in. Złoty Glob również za "Butch Cassidy i Sundance Kid" w 1970 roku. A rok później otrzymał nagrodę Bafta, również za ten sam tytuł.

W tym samym roku otrzymał również nagrodę Grammy w kategorii "najlepsza oryginalna ścieżka dźwiękowa napisana dla filmu kinowego lub do programu telewizyjnego" także za wspomniany western.

94-latek był czterokrotnie żonaty. Miało czworo dzieci. W 2013 roku wydał autobiografię pt. "Anyone Who Had a Heart".