Prezenty od Braun na święto zakochanych

Zbliżające się walentynki to okazja, aby sprawić naszej ukochanej osobie coś wyjątkowego i wyrazić głębokie uczucia. Romantyczna kolacja przy świecach czy bukiet czerwonych róż to idealny przepis na udany wieczór walentynkowy. Dopełnij go wyrafinowanym prezentem od marki Braun, która od ponad 100 lat wspiera kobiety i mężczyzn w domowych rytuałach pielęgnacyjnych.

Fot. mat. prasowe

Walentynki to czas, aby celebrować miłość w każdym tego słowa znaczeniu. Jednym ze sposobów jej wyrażania jest dawanie prezentów. Niezawodnymi propozycjami walentynkowymi będą produkty marki Braun, które sprawią, że nasz prezent nabierze bardziej intymnego charakteru. Urządzenie do depilacji dla Niej i urządzenie do golenia i stylizacji dla Niego z pewnością okażą się strzałem w dziesiątkę, uprzyjemnią codzienne rytuały i posłużą przez wiele lat.

Zakochaj się w efekcie gładkiej skóry!

To propozycja dla Pań, które pragną efektu gładkiej skóry. Urządzenie do depilacji IPL marki Braun sprawi, że dzięki krótkim cotygodniowym zabiegom można cieszyć się skórą bez włosków na dłużej. Braun Silk-expert Pro 5 to bezpieczne i wydajne urządzenie, które zapewnia efekty jak z profesjonalnego salonu kosmetycznego. Twoja druga połówka na pewno doceni fakt, że od teraz wystarczy szybki zabieg, który wykonywany regularnie zapewni długotrwałą redukcję włosków nawet do 6 miesięcy1.

Urządzenie dostosowuje się do kolorytu skóry dzięki czujnikowi Skin Pro 2.0, który odczytuje jej odcień 80 razy na sekundę na poszczególnych częściach ciała i na tej podstawie automatycznie dostosowuje moc każdego błysku. Depilator zredukuje zbędne owłosienie na większych partiach ciałach, ale także tam, gdzie wymagana jest większa precyzja i delikatność.

Cena sugerowana: 2 499 zł

Kolejną walentynkową propozycją jest depilator mechaniczny Braun Silk-épil 9 Flex. Posiada on w pełni ruchomą głowicę i dotrze nawet do trudno dostępnych partii ciała. Urządzenie posiada ergonomiczną rączkę jest też przystosowany zarówno do działania na sucho jak i na mokro. Dzięki temu, obdarowana z łatwością wykona zabieg w trakcie szybkiego prysznica i zaoszczędzi cenny czas.

Usuwanie włosków będzie jeszcze bardziej komfortowe dzięki technologii SensoSmart™, która zasygnalizuje, gdy nacisk depilatora na skórę jest zbyt mocny. Precyzyjne pęsety usuną nawet 0.5 milimetrowe włoski, dzięki czemu można cieszyć się gładką skórą do 4 tygodni.

Cena sugerowana: 1 099 zł

Prezent walentynkowy dla ukochanego mężczyzny

Aby móc idealnie zadbać o twarz i uprzyjemnić rytuał codziennego golenia, warto rozważyć urządzenie Braun Series 9 Pro. Z precyzyjną golarką twój mężczyzna pozbędzie się nawet 7-dniowego zarostu i będzie gotowy na romantyczne wyjście w kilka minut.

Urządzenie przycina włoski o długości nawet 0,5 milimetra, a specjalna technologia AutoSense dostosowuje moc pracy urządzenia do typu zarostu. Głowica o zakresie ruchu 40 stopni dopasowuje się do konturów twarzy, a precyzyjny przełącznik zapewnia maksymalną kontrolę i dokładniejsze golenie trudno dostępnych miejsc – na przykład szyi lub okolic nosa.

Cena sugerowana: 2 699 zł

Inną niezawodną propozycją prezentu dla ukochanego jest Braun Series X. Urządzenie stanie się nieodłącznym elementem rytuału golenia dla Panów, którzy oczekują szybkich i łatwo osiągalnych rezultatów. Innowacyjne ostrze 4D zachowuje ostrość do 6 miesięcy2 oraz zapewnia precyzję przycinania.

Obdarowany z pewnością doceni uniwersalność urządzenia, dzięki któremu nie tylko będzie mógł zgolić zarost, przycinać i stylizować brodę, ale także ogolić włosy na ciele dzięki dołączonej do zestawu nasadce SkinGuard, zapewniającej bezpieczną pielęgnację wrażliwych obszarów takich jak pachwiny, pachy i klatka piersiowa.

Cena sugerowana: 191 zł