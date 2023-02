Ohme o życiu uczuciowym Chajzera. "Nawet jeśli jest kochliwy..."

W życiu uczuciowym Filipa Chajzera ostatnio wiele się działo. Poczynania prezentera TVN są często hejtowane w sieci. W jego obronie stanęła właśnie Małgorzata Ohme.– Nawet jeśli jest kochliwy, to, zamiast myśleć i nazywać to "kochliwym", możemy sobie pomyśleć: Ktoś jest bardzo wrażliwy, ktoś jest bardzo czuły i pragnie być kochanym – przekonywała.

Małgorzata Ohme powiedziała, co myśli o Filipie Chajzerze. Fot. Pawel Wodzynski/East News

Małgorzata Ohme przy okazji najnowszego wywiadu odniosła się do życiowych perypetii Filipa Chajzera

Prowadząca "Dzień dobry TVN" próbowała wybronić swojego kolegę z pracy, mówiąc, że jest on bardzo wrażliwy i po prostu tak jak wielu ludzi na świecie chce być kochany

W czasie ostatnich kilku miesięcy sytuacja rodzinna Filipa Chajzera diametralnie się zmieniła. Najpierw paparazzi przyłapali go na czułościach z kobietą, którą nie była jego dotychczasowa partnerka i matka jego syna.

Potem prezenter wydał oświadczenie z Małgorzatą Walczak, w którym poinformowali, że ich długoletni związek przechodzi właśnie do przeszłości. To jednak nie koniec. Chajzer po kilku tygodniach zapoznał 25-letnią Julię. Miała ich połączyć miłość do tej samej rasy psów. Relacja szybko wskoczyła na kolejny "level" i zostali parą.

Zakochani dużo podróżowali. Po wizycie na Dominikanie dziennikarz zaczął mówić o swojej wybrance jako o narzeczonej, a paparazzi uchwycili okazały pierścionek na jej palcu. Po zaledwie kilku tygodniach znajomości i szybkich oświadczynach zamieszkali razem.

Na początku 2023 roku mieli już przechodzić pierwszy kryzys. Pudelek podawał wówczas, że mieli nawet się rozstać. Wiele wskazuje jednak na to, że się pogodzili, bo wylecieli razem do Miami.

Ohme broni Chajzera wspominając o jego życiu uczuciowym

Małgorzata Ohme od trzech lat współprowadzi z Filipem Chajzerem program "Dzień dobry TVN". Prezenterzy bardzo się lubią, co pokazują na antenie, jak i na imprezach branżowych. W jednym z wywiadów psycholożka powiedziała, że mają też prywatnie dobry kontakt.

Przy okazji najświeższej rozmowy z reporterem Pudelka gospodyni porannego pasma poruszyła temat miłosnych perypetii Chajzera. Nie szczędziła pochlebstw w stronę kolegi z pracy. Zwróciła uwagę, aby na tę sprawę spojrzeć z innej strony.

- Czasami jest się w związku i jest się w ogóle niestabilnym emocjonalnie, a czasami jest się poza związkiem i jest się bardzo stabilnym, więc to są wszystko plotki, fantazje. Czy jest kochliwy? Tyle lat był z jedną kobietą. Pytanie, czy na jego staż jest kochliwy? A nawet jeśli jest kochliwy, to, zamiast myśleć i nazywać to "kochliwym", możemy sobie pomyśleć: Ktoś jest bardzo wrażliwy, ktoś jest bardzo czuły i pragnie być kochanym i mieć związek - mówiła.

- To jest potrzeba normalnego człowieka. Filip w środku jest bardzo normalnym facetem, totalnie nie ma poprzewracane we łbie, jest mega skromny, jak na sukces, który osiągnął, jak na nazwisko, które ma i myślę, że tak jak każdy pragnie kochać - dodała. Ohme podkreśliła też, jak Filip jest dla niej ważny.- Ja kocham Filipa, jako przyjaciela i jest mi bardzo bliski i zawsze będę go chronić. Czy mu doradzam? Tak. Czy mnie słucha? Nie zawsze. Ale tak to już bywa w relacjach międzyludzkich - podsumowała.