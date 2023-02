Cugowski oddał hołd zmarłemu uczestnikowi "The Voice Senior". Zaśpiewał dla niego piosenkę

W sobotę 11 lutego na kanale TVP2 zostanie wyemitowany półfinał programu "The Voice Senior". Kilka dni przed zdjęciami do tego odcinka zmarł jeden z uczestników - Adam Anusiewicz. Na scenie muzycznego show hołd zmarłemu wykonawcy oddał Piotr Cugowski.

Piotr Cugowski oddał hołd zmarłemu uczestnikowi "The Voice Senior" - Adamowi Anusiewiczowi, który chorował na nowotwór trzustki i zmagał się z przerzutami.

W sobotnim odcinku (11 lutego) mentor zmarłego wykonawcy zaśpiewa dla niego piosenkę zespołu Deep Purple.

Juror muzycznego show stacji TVP2 miał rozstać się jakiś czas temu ze swoją żoną.

Piotr Cugowski oddaje hołd zmarłemu uczestnikowi "The Voice Senior"

Adam Anusiewicz dołączył do drużyny Piotra Cugowskiego w programie "The Voice Senior". Już w trakcie nagrań jednych z pierwszych odcinków mówił, że zmaga się z problemami zdrowotnymi. – W marcu zacząłem doświadczać dolegliwości, jakich wcześniej nie miałem. Byłem w kilku szpitalach i zdiagnozowano niezbyt przyjemną chorobę, nowotwór trzustki z przerzutami – mówił. Uczestnik telewizyjnego show podkreślał, że dość szybko się męczy. – Przynajmniej mam stołeczek, także w dalszym ciągu gram, śpiewam i koncertuję. Ja się z tym nie godzę. Staram się cały czas podchodzić do życia na zasadzie: "Bierz życie za rogi, alleluja i do przodu" – dodał.

Na początku stycznie bieżącego roku ekipa "The Voice Senior" wydała oficjalne oświadczenie, w którym poinformowała, że Anusiewicz zmarł w październiku 2022 roku. "Mimo że nie ma go już z nami, widzowie będą mogli oglądać muzyczną drogę Adama Anusiewicza w talent show telewizyjnej Dwójki. Jak sam mówił, udział w programie był jedną z najwspanialszych przygód, jakich przyszło mu doświadczyć" – napisano w komunikacie.

W sobotnim odcinku Piotr Cugowski, telewizyjny mentor Anusiewicza, odda mu hołd, wykonując na scenie programu piosenkę "When A Blind Man Cries" zespołu Deep Purple. – Z tego miejsca chciałbym złożyć najgłębsze wyrazy współczucia i kondolencje najbliższej rodzinie, a utwór, który miał zaśpiewać Adam, zaśpiewam ja dla niego. To dla ciebie Adam – usłyszymy wieczorem na antenie TVP2.

Małżeństwo Piotra Cugowskiego

Cugowski należy do tego grona gwiazd, które niechętnie opowiadają o swojej prywatności. Tak przynajmniej było do teraz. Wiadomo, że w 2008 roku poślubił dziennikarkę Elizę Tokarczyk. Z najnowszych medialnych doniesień wynika jednak, że małżonkowie nie są już razem. Jak donosi Pudelek "Piotr Cugowski po cichu rozstał się z żoną i układa sobie życie z nową partnerką".

Piosenkarz, gdy był ostatnio w programie "Jaka to melodia?" nazwał ją nawet swoją "narzeczoną". Z kolei w rozmowie z reporterką "Pytania na śniadanie" zdradził, że na widowni "The Voice Senior" wspierają go dwie kobiety: mama i ukochana Karolina.

– Mogę tylko zdradzić, że była mama i moja narzeczona. Karolina jest zawodowo kompletnie z innej strony. Ja się zajmuję rozrywką, także jestem "lekarzem dusz", a ona jest lekarzem ciała, bo jest bardzo wykwalifikowanym lekarzem internistą i nefrologiem – wyznał.

