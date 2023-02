Akty seksualne i obrzydliwe epitety we wpisie Miedwiediewa. Dostało się też Polsce

Dmitrij Miedwiediew umieścił na Telegramie bardzo wulgarny wpis odnoszący się do wizyt prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego na Zachodzie. Wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej nazwał ukraińskiego przywódcę "brodatym fotomodelem w śmierdzącym podkoszulku", który "przejechał się z cyrkiem po Europie".

Obraźliwy wpis Miedwiedwiewa. Akty seksualne i obrzydliwe epitety. Fot. WITOLD ROZBICKI/REPORTER

Dmitrij Miedwiediew skrytykował przywódców państw Europy za wspieranie i rozmowy z prezydentem Ukrainy.

Natomiast Polskę i kraje bałtyckie nazwał "zdrajcami europejskich interesów".

Kontrowersyjny wpis Miedwiediewa o Zełenskim

Od momentu rosyjskiej agresji na Ukrainę Dmitrij Miedwiediew przekracza granice zwykłej arogancji umieszczając coraz to bardziej kontrowersyjne wpisy, albo wypowiadając się w mediach. Tym razem na Telegramie podzielił się swoimi przemyśleniami co do niedawnych odwiedzin Wołodymyra Zełenskiego w kilku państwach Zachodu.

"Brodaty model w zielonej śmierdzącej koszulce jechał pod namiotem cyrkowym przez Europę. Transmisje na żywo, pierwsze strony gazet, zdjęcia z 'europejskimi szefami'. Równolegle – setki umierających dziennie zmobilizowało Ukraińców, zmuszonych do obrony interesów rządzącej kliki nazistowskiej" – oświadczył polityk.

Jego zdaniem obecni europejscy przywódcy to "totalnie żałośni amatorzy rusofobowie i intelektualni pigmejowie, którzy nigdy nie staną nawet obok swoich poprzedników".

Wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej nawiązał także do mitologii greckiej pisząc, że Europa "wkrótce zniknie całkowicie, powtarzając znany mit o porwaniu Europy przez Zeusa". Rozwinął tę fantazję odwołując się do swoich wyobrażeń aktu seksualnego. Jego zdaniem mitycznym bykiem będą Stany Zjednoczone "obsłużone z otwartymi ustami przez zdrajców europejskich interesów takich jak Polska i kraje bałtyckie".

Inne nieprawdziwe narracje Miedwiediewa

Miedwiediew skłamał, mówiąc, że Rosja w Ukrainie "niszczy nacjonalizm, militaryzm i zaciekłą wrogość". W praktyce żołnierze rosyjscy mordują ludność cywilną, bombardują infrastrukturę cywilną, w tym szpitale.

Miedwiediew zarzucił Zełenskiemu, że nie jest w stanie trzeźwo myśleć. "(Ultimatum stawia się - red.) z trzeźwą głową, a nie pod wpływem środków psychotropowych" – napisał. "Zawsze znajdą się tacy, dla których cała ta zarozumiała, głupia, oczywiście skazana na klęskę, ale bojowa retoryka, może być korzystna" – dodał.

Propagandysta narzucił narrację, według której to nie Zełenski, a Zachód decyduje o tym, co dzieje się w Ukrainie. W zeszłym roku odniósł się do Niemiec i Polski, których postawa najwyraźniej drażni Kreml. "Dlaczego Scholz potrzebuje Ukrainy? Odpowiedzi nie trzeba daleko szukać" – zaczął.

"Sojusz polsko-pruski, który z całych sił eskaluje sytuację i popycha obłąkanego Zełenskiego do coraz bardziej katastrofalnych wypowiedzi i działań, bardzo skorzysta, jeśli Ukrainy nie będzie na mapie jako państwa" – uważa Miedwiediew.