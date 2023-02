Cichopek o relacji z nową partnerką Hakiela. "To bardzo wrażliwa kwestia..."

Marcin Hakiel po rozstaniu z Katarzyną Cichopek związał się z niejaką Dominiką. Prezenterka TVP w jednym z najnowszych wywiadów została zapytana o stosunki z nową partnerką byłego męża. Jak udaje im się tworzyć patchworkową rodzinę?

Katarzyna Cichopek o partnerce byłego męża. fot Adam Jankowski/REPORTER // Fot. Instagram / Marcin Hakiel

Cichopek i Hakiel po głośnym rozpadzie małżeństwa układają sobie życie na nowo. Ona z Maciejem Kurzajewskim, on z tajemniczą Dominiką

Czy prowadząca "Pytanie na śniadanie" dogaduje się z nową wybranką tancerza? Z medialnych doniesień i relacji samej gwiazdy TVP wynika, że mają dobry kontakt

Za kilka tygodni minie rok, od kiedy Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel nie są już oficjalnie razem. Przez ten czas w ich życiu nastąpiło naprawdę sporo zmian. Wyszło na jaw, że prezenterka TVP jest szczęśliwie zakochana w Macieju Kurzajewskim. Z kolei Hakiel postanowił otworzyć się na bliższą relację z tajemniczą Dominiką.

Po burzliwym początkach w nowej rzeczywistości sytuacja nieco się ustabilizowała.– Nie ukrywam, że jestem od dłuższego czasu na terapii. Ten rok był bardzo burzliwy, choć mam takie poczucie, że wszystko dzieje się po coś. Trzeba akceptować to, co nam los przynosi. Istotne nie jest to, co się nam przydarzyło, ale to, co z tym zrobimy. Ja postanowiłem, że będę żył dalej, nie chcę rozpamiętywać tego, co było, szanuję mamę swoich dzieci i chcę być dobrym człowiekiem – powiedział w grudniu w wywiadzie dla "Twojemu Imperium" Hakiel.

Relacje Katarzyny Cichopek i nowej partnerki Marcina Hakiela

Z najnowszych medialnych doniesień wynika, że Katarzynie Cichopek udało się porozumieć z nową wybranką jej byłego męża. "Kasia ma o niej jak najlepsze zdanie i pewność, że ta dziewczyna też ceni sobie spokój. Najważniejsze jest dla niej to, że dzieci ją lubią, a ona czule się nimi zajmuje. To wielka wartość w tych czasach" – przekazał ostatnio informator serwisu Plotek.pl.

Wieści o relacji Katarzyny i Dominiki podał też magazyn "Rewia". "Chciałaby (Katarzyna Cichopek - przyp. red.) się z nią zaprzyjaźnić, by nie było niedomówień, dąsów i wzajemnych oskarżeń. Od dzieci słyszy wiele dobrego na jej temat i to ją cieszy" – czytamy.

Ostatnio reporterka serwisu Jastrząb Post postanowiła odnieść się do tego tematu w rozmowie z samą zainteresowaną. Dopytała też, czy Katarzyna Cichopek ma jakieś rady dla członków rodzin patchworkowych.

– Rad nie mam żadnych. Są to bardzo wrażliwe, delikatne kwestie. (...) Ja staram się, żeby było dobrze przede wszystkim dla dzieci, bo bezpieczeństwo, radość i szczęście dzieci w tych trudnych momentach, są dla mnie absolutnie najważniejsze. Im więcej spokoju, tym wszyscy jesteśmy szczęśliwsi – wyznała.

Przypomnijmy, że w marcu ubiegłego roku Cichopek i Hakiel wydali oświadczenie o zakończeniu związku. Niedługo później aktywność tancerza rozgrzała internet do czerwoności. Wymownie opowiadał, że żona "chciała wolności i okazało się, że ta wolność ma imię". Swoimi wypowiedziami dawał do zrozumienia, że trudno mu było się pogodzić z rozpadem małżeństwa.

Niedługo później postawa Hakiela zupełnie się zmieniła. Nawet gdy uaktywniła się Paulina Smaszcz, on nie wdawał się już w medialne przepychanki. Pojawiły się głosy, że być może miała na to wpływ nowa partnerka.

Informator jednego z portali plotkarskich zdradził, że jego ukochanej Dominice zależy przede wszystkim na spokoju. "Ona nie chce żadnych afer medialnych. Poprosiła Marcina, żeby nie angażował się w żadne spory i zrezygnował z ustawek z fotoreporterami. Bardzo mu na niej zależy, więc oczywiście się z nią zgodził. Są bardzo fajną parą i nie kryją swojego szczęścia – zdradziła osoba z bliskiego otoczenia tancerza w rozmowie z Plotkiem.