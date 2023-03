"WILK" atakuje po raz drugi! Nowy sezon świetnego miniserialu już w serwisie CANAL+ online

Szukasz czegoś, co zachwyci nie tylko nasto- lub dwudziestoparolatka, lecz także jego rodzica, który chciałby zobaczyć, jak NAPRAWDĘ wygląda świat osób wchodzących w dorosłość? A więc mamy dla ciebie wspaniałe wieści: dzięki CANAL+ online oraz CANAL+ PREMIUM już możesz oglądać drugi sezon miniserialu z gatunku "coming of age" – WILK.

Serial "WILK 2" Fot. mat. prasowe

Owszem, odpalając telewizję lub platformy streamingowe, znajdziemy całe mnóstwo seriali o młodzieży, również tych kręconych nad Wisłą. Problem polega na tym, iż zdecydowana większość z nich już od pierwszych sekund trąci myszką.

Cechy charakterystyczne owych produkcji? To m.in. sztuczny luz, sztampowe postaci, banalna fabuła, dialogi napisane żargonem, którego żaden nastolatek nie używa już od wielu lat tudzież najogólniej pojęte odklejenie od współczesnych realiów. W efekcie statystyczny młody człowiek strzela facepalma, a następnie "idzie sobie" na YouTube'a lub innego TikToka...

Poszukując wyjątku potwierdzającego powyższą regułę, zdecydowanie warto zwrócić uwagę na pierwszy wspólny projekt CANAL+ POLSKA i Papaya Films. Chodzi tutaj o ubiegłorocznego "WILKA", w którym za scenariusz i reżyserię odpowiadał Jan Dybus – utalentowany debiutant z młodego (urodził się w roku 1997) pokolenia filmowców.

Mowa o pięcioodcinkowym formacie z gatunku coming of age, w którym postawiono na stuprocentową aktualność i wiarygodność. Mówienie o problemach bliskich każdemu nastolatkowi? Jak najbardziej! Lecz – podkreślmy to jasno i wyraźnie – bez wapniackiego moralizatorstwa, bez traktowania młodego człowieka z góry ("no bo ja to w twoim wieku...").

Całość zaserwowana została w intrygującym kontekście fikcyjnego kraju, w którym autorytarny rząd ściera się z walczącym o swobody obywatelskie ruchem oporu. W tle znajdziemy nie tylko problemy w skali makro (czyli np. prowadzące do rewolucji niepokoje społeczne i postpandemiczny chaos), lecz również imprezy, używki, seks, zdrady w związkach i rozpadające się przyjaźnie, a także rozwody rodziców.

Kolejne zalety "WILKA"? Na pewno warto wymienić tutaj warstwę wizualną, która nadąża za współczesnością: każdy z krótkich, trwających po około dziesięć minut odcinków został sfilmowany i zmontowany w sposób, którego nie powstydziłby się świetny teledysk (no albo jeden z tych filmików, które stają się wiralowymi hitami internetu).

Dołóżmy do tego MNÓSTWO dobrego hip-hopu (to m.in. PRO8L3M, schafter, TACONAFIDE i Bedoes – dla tego ostatniego, dodajmy, serial stał się także debiutem aktorskim) oraz świetnego aktorstwa – niezależnie od tego, czy mówimy tutaj o doskonale znanych każdemu gwiazdach (Agata Kulesza, Magdalena Boczarska, Grzegorz Damięcki), czy też o reprezentacji artystów dwudziestoparoletnich, będących dopiero na rozbiegu wielkiej kariery (Sebastian Dela, Wiktoria Supryn, Weronika Dzierżyńska).

WILK skrada się po raz kolejny

Czego możesz spodziewać się po drugim sezonie tego miniserialu? Pewne rzeczy – na szczęście! – pozostały po staremu. Tak więc wciąż mamy tutaj do czynienia z pięcioma krótkimi, dynamicznie zrealizowanymi epizodami. "WILK2" niezmiennie opowiada o autentycznych problemach i dylematach osób, które dopiero wchodzą w dorosłość, buntując się zarówno przeciwko dorosłym członkom rodzin, jak i autorytarnym politykom.

Jan Dybus ponownie zadbał o wciągającą, naprawdę intrygującą fabułę i oszałamiającą warstwę wizualną, a na ekranie możemy zobaczyć pełnokrwistych, nieoczywistych i wielowymiarowych bohaterów.

Na brawa zasłużyła tutaj zarówno "młodzieżówka aktorska" (to m.in. Waleria Gorobets i Jessica Polak), jak i przedstawiciele świata hip-hopu (tej muzyki znów nie zabraknie w serialu), tacy jak raper Łukasz "Kuqe 2115" Dziemiński, którego w nowym "WILKU" i usłyszysz, i zobaczysz, ponieważ wcielił się tutaj również w jedną z głównych ról.

Nie zabrakło też miłych zaskoczeń ze strony osób o niższym numerze PESEL; jedną z nich jest Hubert Urbański, który udowodnił, że świetnie radzi sobie nie tylko z prowadzeniem "Milionerów" – potrafi również zagrać brawurowo zimnokrwistego polityka, który...

Spoiler alert! No dobrze, stop, w tym miejscu powstrzymajmy się od zdradzania zbyt wielu szczegółów, aby nie psuć frajdy osobom – i młodszym, i starszym – które postanowią po raz drugi wejść na terytorium "WILKA".

Cały sezon serialu dostępny w serwisie CANAL+ online.

