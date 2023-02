Szukasz lodówki, która spełni najbardziej wygórowane oczekiwania? Oto rozwiązanie dla ciebie

Kupno lodówki nie jest dzisiaj problemem: na rynku znajdziesz mnóstwo modeli, z których niemal każdy może pochwalić się wyjątkową czy unikalną funkcjonalnością. Niemałym wyczynem jest jednak wybór urządzenia, które tak samo dobrze radzi sobie na kilku kluczowych polach. Jeśli takiego właśnie poszukujesz, mamy dla ciebie propozycję.

Haier to producent, który konsekwentnie buduje renomę w segmencie premium. Na przestrzeni lat zdążyliśmy się przyzwyczaić, że urządzenia z logo Haier charakteryzują się eleganckim, minimalistycznym designem oraz wysokimi parametrami - niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z kuchenką, pralką czy suszarką. I lodówka Haier Multidoor 7 HCR7918EIMB nie jest tu wyjątkiem.

Co musi mieć lodówka idealna? Odpowiedź cię… nie zaskoczy

Kupując urządzenie tak niezbędne do codziennego funkcjonowania, jak lodówka, mamy tendencję do koncentrowania się na rzeczach praktycznych: parametrach, technologii chłodzenia, gwarancji na poszczególne podzespoły…

I oczywiście, wszystkie te elementy są niezwykle istotne. Pozwól sobie jednak na mały luksus: zamknij oczy i zastanów się, co powinna mieć lodówka, o której naprawdę marzysz. Jeśli w tym momencie twoja wyobraźnia serwuje ci drinka z kilkoma kostkami lodu albo szklankę idealnie schłodzonej wody - już wiesz, czego szukać.

Kostkarka do lodu Absolute Ice oraz dyspenser, który nie tylko schłodzi, ale dodatkowo przefiltruje wodę do picia - te elementy zdecydowanie wysuwają się na pierwszy plan, kiedy po raz pierwszy przyglądamy się lodówce Haier Multidoor 7.

I choć nie jest to pierwsza lodówka, która zaopatrzy cię w lód i wodę pitną na życzenie, to zastosowane tu mechanizmy posiadają kilka unikalnych cech. Po pierwsze, Absolute Ice ma własny system chłodzenia, całkowicie niezależny od chłodziarki i zamrażarki. Dzięki temu zapachy z innych stref nie przedostają się ani do komory z lodem, ani do wody.

Warto zaznaczyć, że dyspenser wody to w zasadzie coś więcej, niż tylko codzienne ułatwienie. Korzystając z tego nowoczesnego rozwiązania można niemal całkowicie zniwelować domową “produkcję” plastikowych butelek po wodzie.

Jak zachować świeżość na dłużej?

Inne rozwiązania, które z pewnością sprawią, że nasze życie stanie się bardziej ekologiczne, to systemy pomagające przedłużyć świeżość żywności. Inżynierowie marki Haier Multidoor 7 zadbali o to, aby zapobiec marnowaniu żywności. Jak tego dokonali?

Po pierwsze, dzięki zastosowaniu technologii Fresher Techs®. Wykorzystuje ona najnowsze rozwiązania technologiczne, ogromną bazę wiedzy oraz długoletnie doświadczenie w jednym celu: zapewnienie maksymalnej ochrony żywności wewnątrz lodówki.

Systemem wspomagającym jest tu również Air Surround Cooling, czyli technologia poziomego przepływu powietrza. Takie rozplanowanie dysz z chłodnym powietrzem pomaga utrzymać jednolitą temperaturę w całej chłodziarce.

W zamrażalniku funkcję ochronną pełni technologia Fresher Shield. Pozwala ona efektywnie ograniczyć wahania temperatury i tym samym zapobiegać przedostawaniu się ciepła z zewnątrz do wnętrza zamrażalnika. W efekcie produkty zachowują świeżość dwukrotnie dłużej niż w konwencjonalnej zamrażarce. To spora oszczędność, którą można jeszcze dodatkowo podwoić.

Haier Multidoor 7 posiada specjalną komorę na warzywa i owoce: szuflada Humidity Zone pozwala utrzymać świeżość delikatnej żywności… tak jest: dwa razy dłużej. Jak to możliwe? To zasługa czujników utrzymujących wilgotność na poziomie 90 proc. oraz rozprowadzających powietrze w taki sposób, aby uniknąć kondensacji wody wewnątrz szuflady.

Drugą technologicznie zaawansowaną strefą, jest My Zone Plus. Tu możemy dowolnie rozporządzać temperaturami, w zależności od rodzaju produktów, jakie będziemy w tym miejscu przechowywać. Zakres temperatur waha się od -1°C do +3°C, gdzie przedział od -1°C do 0°C jest idealny dla mięs, +1°C do +2°C dla warzyw, a +3°C dla owoców.

W tym miejscu warto dodać, że Haier Multidoor 7 oferuje również możliwość zwiększenia przestrzeni chłodzenia. Jeśli tylko pojawi się taka potrzeba, w specjalnej strefie Switch Zone, którą znajdziesz za drzwiami zamrażarki, na dole z prawej strony, możesz zrobić miejsce dla dowolnych produktów: wystarczy zmienić zakres temperatur, który w tym konkretnym miejscu w chłodziarce może wynosić od +5°C aż do -18°C.

Zawsze czysta, zawsze świeża

Innowacyjność lodówki możemy poznać nie tylko po tym, że dba o to, aby nasze jedzenie było długo świeże, ale również po tym, że dba o świeżość… samej siebie. Innowacyjna technologia ABT® Pro usuwa 99,99 proc. bakterii wewnątrz chłodziarki oraz zamrażarki, a także skutecznie zapobiega tworzeniu się pleśni i eliminuje nieprzyjemne zapachy.

ABT® Pro to swego rodzaju “ubezpieczenie”: przetrzymane o tydzień za długo resztki ze świątecznego obiadu już nie stanowią zagrożenia. Z drugiej strony, biorąc pod uwagę, że tylna ściana chłodziarki pokryta jest oświetleniem LED, wszystkie produkty są zawsze doskonale oświetlone i widoczne. Prawdopodobieństwo, że jakieś pudełko zagubi się w czeluściach lodówki, jest więc znacznie mniejsze.

Pamiętaj o gwarancji

Na koniec kwestia szczególnie warta uwagi: kompresor Dual Inverter zastosowany w lodówce Haier Multidoor 7 ma aż 15-letnią gwarancję. Aby uzyskać niezbędny certyfikat, należy zarejestrować urządzenie na stronie http://gwarancja-haier.pl/. A jeśli chcesz poznać samo urządzenie jeszcze bliżej, sprawdź stronę dedykowaną temu wyjątkowemu urządzeniu [linki].