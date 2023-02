Poseł lewicy dosadnie o manipulacji w TVP. Prowadząca aż zaniemówiła

W TVP Info dyskutowano o nowym spocie Platformy Obywatelskiej, w którym nagranie ze słowami Donalda Tuska pokazano tak, jakby chodziło o wypowiedź Mateusza Morawieckiego. Robert Kwiatkowski z lewicy w programie "Minęła dwudziesta" był dopytywany o "manipulację" w związku z tą sprawą. Odpowiedział tak, że dostało się też telewizji publicznej.

Poseł Robert Kwiatkowski w TVP Info usłyszał pytanie o manipulację. Fot. zrzuty ekranu z TVP Info

Chodzi o wideo, które już zniknęło z profilu PO w sieci. – Polska jest gotowa do odmrażania, poprawiania relacji rosyjsko-polskich – miał powiedzieć premier Mateusz Morawiecki w materiale. Problem w tym, że to wypowiedź... Donalda Tuska. Pokazano ją jednak w taki sposób, jakby chodziło o słowa obecnego szefa rządu.

– Donald Tusk był z wizytą u prezydenta Putina. Wtedy właśnie, równo 15 lat temu, powiedział, że Polska jest gotowa do odmrażania, poprawiania relacji rosyjsko-polskich – mówił Morawiecki na jednej z konferencji. W spocie wycięto jednak początek i wypowiedź zaczynała się od słów: "Polska jest gotowa".

Morawiecki krótko odniósł się do publikacji PO. "Hejt STOP. Wyłączcie swoje manipulacje pisane cyrylicą" – napisał na Twitterze.

TVP Info o spocie PO

W proramie "Minęła dwudziesta" w TVP Info prowadząca rozpoczęła dyskusję o wspomnianym spocie PO. – To brzmi zupełnie, jakby o tym odmrażaniu mówił premier Mateusz Morawiecki – informowała widzów Ewa Bugała.

Głos w kontekście zarzutów o manipulację w spocie zabrała m.in. obecna w programie posłanka Gabriela Lenartowicz z Koalicji Obywatelskiej. – (...) Do pięt PiS-owi nikt w tym zakresie nie dorośnie. Ja myślę, że pan poseł Robert Kwiatkowski, który na mediach zna się jak nikt, może spokojnie to potwierdzić – mówiła.

Po chwili prowadząca zwróciła się do posła Kwiatkowskiego. – Pan był prezesem telewizji. Takie wycinanie fragmentu wypowiedzi, gdzie widzieliśmy dokładnie, pan premier mówi, że "Donald Tusk powiedział, że..." o odmrażaniu, a wycięty fragment, że mówi o odmrażaniu. To zmienia całkowicie sens – podkreślała.

Kwiatkowski w odpowiedzi stwierdził: "Jeśli to prawda, to zmienia całkowicie sens". – Tak samo, jak całkowicie sens zmieniła Telewizja Polska, wycinając fragment wypowiedzi Tuska na spotkaniu w Gdańsku z okazji zabójstwa prezydenta Adamowicza. Wówczas sarkastycznie Tusk mówił coś o jakości TVP, jakimi to specjalistami są obecnie dziennikarze TVP w manipulowaniu – przypominał polityk.

Jak zauważył, "TVP następnie to wycięła, posługując się tym jako swego rodzaju komentarzem". – Wypisz wymaluj ta sama sytuacja. (...) Mogę to pani i widzom odtworzyć. Jeden do jednego zobaczy pani, że to jest ta sama metoda – dodał Kwiatkowski.

Polityk później na swoim profilu na Twitterze pokazał omawiany fragment programu TVP. Pokusił się jeszcze o krótki komentarz. "Manipulowanie fragmentami wypowiedzi jest zawsze nie na miejscu" – napisał w poście.