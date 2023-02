Po to Biden przylatuje do Polski. Ujawniono, że spotka się z... Zełenskim!

Jak poinformował "Dziennik Gazeta Prawna", powołując się na ukraińskie źródła, prezydent USA Joe Biden spotka się w Polsce z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Joe Biden spotka się w Polsce z Wołodymyrem Zełenskim. Fot. Andrew Harnik/Associated Press

Za nieco ponad tydzień minie równo rok, odkąd Rosja rozpoczęła inwazję w Ukrainie

Z tej okazji Joe Biden ma odwiedzić w Polsce m.in. prezydenta Andrzeja Dudę

Jak donosi "GDP", prezydent USA spotka się także z Wołodymyrem Zełenskim

Niedawno Biały Dom oficjalnie potwierdził, że w dniach 20-22 lutego prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden ma odwiedzić Polskę. Dotąd sądzono, że celem podróży będą przede wszystkim spotkania z nadwiślańskimi politykami.

Jednak teraz ujawniono jeszcze jeden powód wyprawy Bidena do Europy Centralnej. – Kończymy przygotowania do oficjalnej wizyty prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Polsce – przekazały ukraińskie źródła "Dziennikowi Gazecie Prawnej".

Jak przekazuje dziennik, do spotkania dojdzie najprawdopodobniej przy okazji pobytu Bidena w Warszawie lub Rzeszowie.

– To będzie oficjalna, pełnowymiarowa wizyta. Pracujemy nad tym – przekazał rozmówca "DGP" z Kijowa. Z kolei rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych Łukasz Jasina poinformował, że MSW "potwierdza jedynie, że czekamy jak zawsze na prezydenta Zełenskiego w Polsce".

Biały Dom potwierdził wizytę Joe Bidena w Polsce

Przypomnijmy, że rzeczniczka prasowa Białego Domu Karine Jean-Pierre w piątek 10 lutego oficjalnie potwierdziła, że prezydent USA Joe Biden wybiera się w podróż do Polski.

– Prezydent USA spotka się z prezydentem Polski Andrzejem Dudą, by porozmawiać o współpracy dwustronnej, o naszych zbiorowych wysiłkach dla wsparcia Ukrainy i wzmocnienia odstraszania NATO – poinformowała rzeczniczka.

Prezydent Andrzej Duda poinformował z kolei w swoich mediach społecznościowych między innymi, że Biden przybędzie do Polski po raz kolejny na jego zaproszenie.

"Na moje zaproszenie z kolejną wizytą do Polski przyjedzie Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. Polska będzie też współgospodarzem szczytu wschodniej flanki NATO i USA. Nasze relacje sojusznicze są silniejsze niż kiedykolwiek" – napisał w piątek na swoim profilu na Twitterze.

Spotkanie Zełenskiego i Dudy

Przypomnijmy, wizytę Wołodymyra Zełenskiego, który odwiedził Polskę w grudniu ubiegłego roku, w drodze powrotnej z jego pierwszej zagranicznej wizyty od czasu wybuchu wojny w Ukrainie. Prezydent Ukrainy spotkał się z Andrzejem Dudą, wracając ze Stanów Zjednoczonych.

"W drodze do domu miałem spotkanie z przyjacielem Ukrainy: prezydentem Polski Andrzejem Dudą. Podsumowaliśmy rok, który przyniósł historyczne wyzwania z powodu wojny. Omówiliśmy również strategiczne plany na przyszłość, stosunki dwustronne i działania na poziomie międzynarodowym w 2023 roku" – przekazał w grudniu Zełenski na Telegramie. Podróż do USA była pierwszą zagraniczną wizytą prezydenta Ukrainy od 300 dni. Rozpoczęła się od podróży pociągiem do Polski, do Przemyśla. Stamtąd polityk pod ochroną Amerykanów odleciał do USA. W podobny sposób wrócił do Ukrainy.