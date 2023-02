Superbohater w kuchni. Stwórz dania niczym z 5-gwiazdkowej restauracji

Idealny sprzęt AGD powinien być nie tylko ładny i energooszczędny. Liczą się także rozwiązania techniczne z górnej półki, dzięki którym możemy zaoszczędzić sporo (bez)cennego czasu, a także z łatwością przygotowywać zachwycające dania nawet wówczas, gdy naszym umiejętnościom daleko do profesjonalnego szefa kuchni.

Haier I-Message 4 HWO60SM5B9BH Fot. mat. prasowe

Szukasz idealnego przykładu na taki właśnie piekarnik, oferujący istne morze "kosmicznych" technologii? Proszę bardzo, oto on: Haier I-Message 4 HWO60SM5B9BH.

Jest nieziemsko inteligentny

No dobrze, przyznaję – w świetle mojej wiedzy ten piekarnik nie jest członkiem Mensy, nie jest również pracownikiem naukowym Europejskiego Ośrodka Badań Jądrowych CERN, nie ograł również w szachy błyskawiczne Magnusa Carlsena.

Pisząc, że jest inteligentny, mam na myśli całe mnóstwo technologii tak zaawansowanych, że... bez problemu wpędziłyby w kompleksy komputer, którego używałem kilkanaście lat temu.

Przykłady? Zmyślna elektronika, stanowiąca "mózg" tego sprzętu AGD, analizuje na bieżąco wielkie ilości danych, które zbierane są przez zestaw czujników umieszczonych w komorze piekarnika.

Na tej podstawie urządzenie firmy Haier zmienia automatycznie parametry pracy, np. sterując odpowiednio temperaturą i cyrkulacją powietrza (to tzw. Panel Szefa Kuchni).

Efekty? Przygotowywanie potraw staje się znacznie szybsze i bardziej energooszczędne, a każdy z posiłków jest wypieczony w idealnym stopniu. Dodajmy: bardzo równomiernie.

Chcesz przyrządzić kilka posiłków w tym samym czasie, korzystając z możliwości, jakie oferuje komora? Funkcja Multi-Level zatroszczy się o idealne warunki pieczenia dla każdego z dań; niezależnie od tego, w której części piekarnika zostało umieszczone.

"Na pokładzie" znalazła się również aplikacja hOn, współpracująca z termosondą i umożliwiająca zarządzanie piekarnikiem przy pomocy smartfona lub tabletu (choć, podkreślmy gwoli dziennikarskiej formalności: do dyspozycji mamy tutaj również przemyślany, świetnie spisujący się panel dotykowy).

Wisienką na owym "technologicznym torcie" jest wirtualny asystent Cook With Me, który potrafi podsunąć rozmaite inspiracje kuchenne, a następnie przeprowadzić cię krok po kroku przez proces przygotowywania jednego z – uwaga – trzystu pięćdziesięciu przepisów (w tym pięćdziesięciu w formie wideo).

Delikatność, opiekuńczość? Jak najbardziej!

Jak się okazuje, urządzenie zachwyca również pod względem tego, jak dba o człowieka, troszcząc się o jego zdrowie i bezpieczeństwo.

Warto zacząć od tego, iż dzięki temu piekarnikowi każdy z nas – dosłownie każdy, niezależnie od poziomu zaawansowania kulinarnego – przygotuje potrawy, które zachwycą absolutnie każdego miłośnika zdrowego odżywiania.

Zaawansowane technologie, dbające o to, aby każdy posiłek był pełen nie tylko smaku i aromatu, lecz także wartościowych składników odżywczych? Ten sprzęt AGD jest wręcz naszpikowany podobnymi rozwiązaniami.

Oto prawdziwy kosmos dla smakoszy wypieków

Mamy tutaj bowiem do czynienia ze sprzętem AGD, który rzuci na kolana wszystkich miłośników ciast i ciasteczek, a także rogalików, bajgli, bułek i chlebów tudzież wszelakich wypieków wymagających zaczynu.

Jedną z nich jest SOFT+, czyli technologia, która (wykorzystując m.in. zmyślne żonglowanie różnymi prędkościami wentylatora) sprawia, iż każde ciasto jest chrupkie na zewnątrz i miękkie w środku.

Dodajmy, iż powyższe rozwiązania świetnie sprawdzają się nie tylko w przypadku wypieków. Planujesz przyrządzić np. świetnego kurczaka? Dzięki temu sprzętowi AGD skórka będzie chrupiąca, a mięso soczyste.

Warto dodać, iż troska o nasze zdrowie nie ogranicza się tutaj wyłącznie do jakości przyrządzonych potraw. Jego konstruktorzy zadbali bowiem i o to, aby proces gotowania był zarazem wygodny i bezpieczny – w tym celu zastosowali tutaj m.in. przemyślane półki oraz prowadnice teleskopowe, które pozwalają na stabilne i bezpieczne wysuwanie naczyń znajdujących się w piekarniku, co minimalizuje ryzyko poparzenia się.

Zdecydowanie warto wspomnieć także o automatycznym systemie czyszczenia komory: pozostałości po przyrządzanych potrawach, włącznie z nawet najbardziej opornymi osadami tłuszczu, zostają wypalone w temperaturze niemal 430° C.

Pozwala to nie tylko zaoszczędzić czas (koniec z mozolnym myciem komory, tutaj wystarczy zebrać popiół miękką ściereczką) – dzięki owemu rozwiązaniu twoja kuchnia staje się znacznie bardziej higieniczna.