Doda i Pachut wymienili się komplementami w sieci. To musiały być udane urodziny...

Doda skończyła właśnie 39 lat. Z tej okazji jej ukochany Dariusz Pachut opublikował romantyczny post w social mediach. Pokazał, jak spędzają ten wyjątkowy dzień. Gwiazda nie pozostała dłużna i uroczo podziękowała swojemu partnerowi za życzenia.

Dariusz Pachut złożył Dodzie romantyczne życzenia. Wymienili się komplementami w sieci. Fot. Instagram/@ dariuszpachut

Pachut i Doda spędzają razem "urodzinowy tydzień" na wyjeździe na nartach

Partner piosenkarki z okazji jej święta wrzucił do sieci specjalny post ze wspólnym zdjęciem i życzeniami. Tak odpowiedziała mu ukochana

Doda obchodzi swoje 39. urodziny. Świętowanie zaczęło już jednak wcześniej. Dariusz Pachut zabrał piosenkarkę na narty do Austrii. Od kilku dni szusują po stokach, a Rabczewska, która pierwszy raz jest na takim wyjeździe, nie kryje zachwytu. Oboje chętnie relacjonują w sieci swój urlop.

Partner Dody opublikował specjalny urodziny post na Instagramie. Gwiazda odpowiedziała

Dokładnie 15 lutego na profilu instagramowym Pachuta pojawiła się specjalna publikacja, w której złożył swojej wybrance życzenia. Załączył też zdjęcie, na którym nie szczędzą sobie czułości.

Na post zareagowała sama Doda. Zwróciła się do swojego partnera. "Jesteś moim najlepszym prezentem" – napisała. I dodała emotikon "myszy", bo tak właśnie pieszczotliwie nazywają się w związku.

Fani cieszą się szczęściem pary, o czym świadczą komentarze pod wpisem."Tak się miło na Was patrzy. Życzę samych wspaniałości"; "Moja para FOREVER!! Zawsze na luzie, tacy 'normalni'"; "UWIELBIAM WAS!!!! (...) Piękna podróż przez Wasze wspólne życie"; "Cudowna i zjawiskowa z was para" – czytamy.

Przypomnijmy, że zakochani już w środę (8 lutego) pokazywali, że lecą razem samolotem. Wówczas na InstaStory gwiazdy można było zobaczyć kadr z pięknymi widokami... i okazałym pierścionkiem na jej placu. Wielu zaczęło się więc zastanawiać, czy Doda się zaręczyła? Tego nie zdradziła, ale w wielu wywiadach wspominała, że traktuje ten związek bardzo poważnie.

Pachut też ochoczo pokazuje, jak bardzo Rabczewska jest dla niego ważna. Jakiś czas temu w uroczy sposób wypowiedział się o partnerce, sugerując, że na poważnie myśli o wspólnej przyszłości. Odpowiedział na pytanie od internautów odnośnie do planów podróżniczych. Przyznał, że nie wyobraża sobie już dalekich wojaży bez Dody. Na pewno wspólnie z 'myszą'"; "Najważniejsze z kim... z 'myszą'" – odpisał kolejno.

Doda ma za sobą wiele burzliwych związków. Czy w końcu odnalazła prawdziwą miłość?

Wspomnijmy, życie uczuciowe Dody od zawsze budzi wiele emocji. Gwiazda była w wielu medialnych związkach. Dwa doprowadziły je przed ołtarz. Przed laty jej mężem został Radosław Majdan. Rabczewska wystąpiła o rozwód w 2007 roku, oskarżając ukochanego o niewierność.

Po jeszcze kilku burzliwych relacjach piosenkarka związała się z Emilem Stępniem. Myśląc, że to właśnie ten jedyny wyszła za niego za mąż. Rozstali się jednak niedługo po ślubie. Formalnie przestali być małżeństwem w 2021 roku. Wokalistka przyznała, że będąc w związku z producentem, cierpiała na depresję. Doda nie traciła nadziei, że odnajdzie prawdziwą miłość. Nakręciła nawet show "12 kroków do miłości", gdzie szukała swojej bratniej duszy, spotykając się z różnymi mężczyznami. Ostatecznie gwiazda oświadczyła, że owszem jest zakochana, ale w żadnym z programowych kandydatów.

Ciekawscy internauci szybko ustalili, że mężczyzną, którego Rabczewska obdarzyła uczuciem, jest Dariusz Pachut, o którym wcześniej media rozpisywały się w kontekście związku z pogodynką Dorotą Gardias.

37-latek jest ratownikiem medycznym, podróżnikiem i mistrzem Polski w brazylijskim jiu-jitsu. Jest także zakręcony na punkcie wspinaczki górskiej i kolarstwa.