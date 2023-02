"Potem" Kristin Harmel. Kolejna książka autorki światowych bestsellerów już wkrótce w Polsce

Jak poradzić sobie ze śmiercią ukochanego rodzica? Tym bardziej, gdy żałobie towarzyszy dojmujące poczucie winy, że można było coś zrobić albo wręcz czegoś nie zrobić, by zapobiec tej tragedii. Takie pytania są właśnie punktem wyjścia do rozważań, jakich podejmuje się amerykańska pisarka Kristin Harmel w swojej książce "Potem", która już wkrótce trafi do rąk czytelników w Polsce.

"Potem", książka Kristin Harmel, to powieść o stracie, żałobie, przyjaźni oraz mocy miłości, która pozwala przetrwać najmroczniejsze chwile. Külli Kittus / Unsplash

Kristin Harmel pochodzi z Newton w stanie Massachusetts, a obecnie mieszka w Orlando na Florydzie. Przez wiele lat była reporterką, pracowała m.in. dla czasopisma "PEOPLE". Jako autorka książek zadebiutowała w 2006 roku. Sławę zyskała dzięki takim bestsellerowym powieściom jak "Słodycz zapomnienia" czy "Księga utraconych imion". Jej domena to literatura obyczajowa i romantyczna.

Wydana w 2010 r. powieść "Potem" rozgrywa się w niewielkim portowym mieście Plymouth na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Pewnego sobotniego poranka Lacey Mann, uczennica liceum, jak co tydzień wybiera się z tatą i braćmi samochodem na śniadanie do ulubionej restauracji. W drodze dochodzi jednak do wypadku, w którym ginie mąż i ojciec rodziny. I Lacey czuje się winna tej tragedii.

Mija 10 miesięcy. Lacey wciąż nie może sobie wybaczyć. Uważa, że gdyby tamtego ranka szybciej się przyszykowała do wyjazdu albo odpowiednio wcześnie zareagowała w aucie, to teraz jej ukochany tata żyłby, mama nie byłaby kłębkiem nerwów i pracoholiczką, starszy brat nie piłby, a młodszy nie zamknąłby się w sobie. Aby pomóc sobie i innym rówieśnikom, Lacey zakłada klub dla uczniów, którzy również stracili rodziców. Tymczasem w jej życiu pojawia się Sam Stone, chłopak skrywający pewną bolesną tajemnicę.

– Wiem, wiem! – zaśmiał się tata, gdy światło na Mayflower Avenue zmieniło się na zielone, po czym zdjął nogę z hamulca i wcisnął gaz. – No to aloha i jedziemy z tą falą! I to były jego ostatnie słowa. Myślę, że ułamek sekundy wcześniej wiedziałam, co zaraz nastąpi, ale nie zdążyłam otworzyć ust ani wydobyć głosu przez zaciśnięte gardło.

W tej książce chwytający za serce motyw żałoby eksplorujemy przez pryzmat 16-letniej dziewczyny, która musi nie tylko przestać się obwiniać za wypadek, ale także "posklejać" rodzinę, którą śmierć bliskiej osoby paradoksalnie oddaliła od siebie, a nie zbliżyła. Dodatkowo autorka wzbogaca ten wzruszający dramat rodzinny o motywy młodzieńczej miłości oraz przyjaźni na bazie wspólnych doświadczeń.

Kristin Harmel podsuwa tu dające do myślenia spostrzeżenie – o tym, jak młodzi ludzie, których dotknęła życiowa tragedia, nagle znajdują się w centrum uwagi najbliższego otoczenia, przez co wbrew pozorom nie odnajdują wsparcia i zrozumienia, a wręcz czują się zagubieni i osamotnieni. Na tych rozterkach głównej bohaterki autorka buduje wątek młodzieżowego klubu. Członkowie tego grona rozumieją się nawzajem, lecz tym, co zbliża ich do siebie, staje się wcale nie traumatyczna przeszłość, a pełna możliwości przyszłość.

To nie jest niczyja wina – stwierdził nagle mój młodszy brat. Obie z mamą spojrzałyśmy na niego, a mama pociągnęła nosem. – Każdy robi tyle, ile daje radę. I można albo zamartwiać się przeszłością, albo postanowić, że w przyszłości postąpi się inaczej.

Tytuł powieści znakomicie oddaje zawarte w niej przesłanie. Każde dramatyczne wydarzenie w naszym życiu ma do siebie przypisane zarówno to, co było "przed", jak i to, co było "potem". I teraz najważniejsze jest to, co zrobimy z tym drugim, a nie pierwszym. Inspiracją dla autorki "Potem" w tej materii byli Kate Atwood, założycielka Kate’s Club w Atlancie, i Brian Griese, założyciel Judi’s House w Denver, którzy właśnie swój smutek po stracie rodziców w młodym wieku przekuli w coś, co pomogło tysiącom dzieci w żałobie.

Ta bardzo ludzka powieść o stracie, żałobie, przyjaźni oraz mocy miłości, która pozwala przetrwać najmroczniejsze chwile, ukazała się za oceanem w 2010 roku. Teraz dzięki uprzejmości Wydawnictwa Świat Książki będziemy mogli ją przeczytać w naszym języku. Polska premiera książki została zaplanowana na 22 lutego 2023. Tu możecie zamówić ją w sklepie online wydawcy, a tu znajdziecie inne tytuły Kristin Harmel.