Huragan zmierza nad Polskę. Czekać nas mogą trąby powietrzne

Nadchodzi zmiana pogody, która naprawdę może dać nam się we znaki. Rzecznik IMGW ostrzega przed wiatrem, który osiągnąć może nawet 125 km/h. Synoptycy planują wydać ostrzeżenia meteorologiczne, nawet trzeciego stopnia. Możliwe, że w niektórych rejonach pojawią się trąby powietrzne.

Huragan nadciąga nad Polskę. "Możliwe trąby powietrzne" Fot. IMGW PIB; Dariusz Gdesz / PolskaPress / East News

Do weekendu czeka nas dość ciepła pogoda z opadami deszczu lub deszczu ze śniegiem

W weekend nad Polskę nadciągnie jednak cyklon Ulf

Na Pomorzu wiatr będzie wiał z prędkością do 125 km/h

Cyklon Ulf zbliża się do Polski

Rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski poinformował w rozmowie z Radiem Zet, że w weekend mogą czekać nas bardzo niebezpieczne zjawiska pogodowe. Synoptycy planują wydać ostrzeżenia meteorologiczne, nawet trzeciego stopnia. – Huraganowe porywy wiatru, nad samym morzem do 125 km/h, na północy kraju od 105 km/h do 120 km/h, w pozostałej części kraju od 70 km/h do 90 km/h – podkreślał.

Jak mówił ekspert, niebezpieczny jest już wiatr powyżej 70 km/h, wiatr powyżej 90 km/h potrafi uszkodzić budynki, połamać drzewa i gałęzie. Tymczasem Polska będzie zmagała się z podmuchami wiatru sięgającymi 125 km/h.

– Przy prędkości 115 km/h lub wyżej to już wyrywa drzewa z korzeniami, a nawet powoduje bardzo poważne uszkodzenia budynków – dodał Walijewski. Najbardziej niebezpiecznie będzie na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim.

Co więcej, wystąpić mogą burze i trąby powietrzne. Ekspert wskazał, że prawdopodobieństwo jest niewielkie, bo wynosi poniżej 10 proc., ale wskaźniki się uaktywniły. Na Bałtyku będzie sztorm, który osiągnąć może 12 st. w skali Beauforta.

– W związku z tym, że na początku wiatr huraganowy będzie z kierunku północnego, północno-zachodniego, fale będą się mocno rozbijały o wybrzeże, jednocześnie wpychając wodę w głąb lądu – wyjaśniał ekspert w rozmowie z Radiem Zet.

Poza tym silny wiatr może spowodować utrudnienia w ruchu drogowym i przerwy w dostawach prądu. – Z pewnością będą duże problemy na lotniskach, szczególnie w północnej części kraju – dodaje. Poza silnym wiatrem, spodziewać możemy się także śniegu, ale jedynie w górach, gdzie przybędzie około 10-15 stopni.

Pogoda przed weekendem

W najbliższych dniach wciąż będziemy świadkami ocieplenia, które zapewni wyż ściągający ciepłe powietrze z południa Europy. Jednak już w piątek pogoda ma zmienić się radykalnie. Powinniśmy przygotować się na deszcze, a nawet śnieg. Będzie też silnie wiać, miejscami nawet 100 km/h. W czwartek 16 lutego czeka nas ciąg dalszy zimowej aury. Czwartek będzie pochmurny z przejaśnieniami i rozpogodzeniami na południu Polski. Na Pomorzu pojawią się słabe deszcze do 3 litrów na metr kwadratowy. Wciąż będzie stosunkowo ciepło. Termometry pokażą maksymalnie 5 st. C na Podlasiu, 8 stopni w centrum i aż 11 stopni na Dolnym Śląsku u Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie południowo-zachodni, w porywach osiągający jednak 50 km/h.

Piątek upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia. Opady deszczu rzędu 5-15 l/mkw. będą przemieszczać się z zachodu w głąb kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 5 st. C na południowym wschodzie, 7 st. C w centrum kraju do 10 stopni na Pomorzu. Wiatr będzie wynosił nawet 50-80 km/h. W sobotę jego miejsce zajmie front chłodny, który przyniesie opady śniegu z deszczem i mokrego śniegu. Z północy popłynie zimne powietrze polarne. Niżom towarzyszyć ma silny i porywisty wiatr, który będzie potęgować uczucie chłodu.