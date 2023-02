Największe wydarzenie sezonu zimowego już na początku marca w Szczyrku

Odliczanie do najważniejszego wydarzenia sezonu weszło w ostatnią fazę, ponieważ już na początku marca odbędzie się SnowFest Festival 2023 Powered By TAURON. To jedyny zimowy festiwal w Polsce i jednocześnie prawdziwe święto dla fanów muzyki oraz sportów. W dniach 3 i 4 marca 2023 roku Szczyrk po raz kolejny ściągnie do siebie tłumy miłośników niebanalnych brzmień, dobrej zabawy, sportowych, podniebnych akrobacji, a także pysznego jedzenia.

Fot. mat. prasowe

„Jako, że główny trzon festiwalu to występy największych gwiazd muzyki - w Szczyrku będziecie mogli posłuchać przez dwa dni ponad 50 wykonawców, którzy zaprezentują się na sześciu niebanalnych scenach muzycznych. Uczestników rozgrzeją czołowi reprezentanci gatunków od elektroniki, aż po hip-hop i będą to m.in. Pendulum, Dimension, Goldie, Digitalism, Fisz Emade Tworzywo, Bass Astral, An On Bast, asthma, Catz `n Dogz, Rysy, Last Robots, Ros Addiction & MC Conrad” – wspomina Igor Fleiszer, Dyrektor Muzyczny Festiwalu.

Nie zabraknie mocnej, polskiej reprezentacji, bo o wysokie tempo i poziom endorfin we krwi na Betclic Stage zadbają: Holly Molly feat. Novika, DJ Ure, Spox, Kido, Karol Aleksander i Praktyczna Pani. Na tej scenie artyści serwować będą oryginalny miks od italo, disco i house, aż po hip-hop. Będzie także coś dla miłośników mocno bassowo-trapowych uniesień, a to za sprawą takich wyjątkowych mistrzów gatunku, jak Janusz Walczuk, Frank Leen, DJ Noz, Krzysztof Polak, czy Spisek Jednego - którzy staną za dekami zjawiskowej wizualnie Sceny Jelenia.

W tym roku pojawią się również nowe sceny, które mają zapewnić wszystkim uczestnikom festiwalu maksymalne doznania muzyczne, i tak na przepięknej scenie Blonde Music Bar królować będzie muzyka house i disco a reprezentować ją będą: Bert, Chriss Jaxx, Cocolino, Discoteque, Discox, E-Bony, JAO, Miód oraz Polotronic. Tam też miłośnicy nowości spróbują drinków serwowanych przez najlepszych barmanów.

Ponadto nieodłącznym elementem każdej edycji festiwalu są sportowe zmagania najlepszych riderów w kraju nad Wisłą! SnowFest Games Accelerated by Taycan, to jeden z największych i najbardziej widowiskowych show feestyle’owych w tej części Europy. Podczas nadchodzącej edycji festiwalu, w pojedynku o tytuł najlepszego zawodnika, zmierzy się czołówka polskiej sceny snowboardowej oraz freeski, dla których zimowe sporty ekstremalne to prawdziwa pasja i sposób na życie. O przemianę skoczni narciarskiej w tor freestyleowy ponownie zadba ekipa Vodasodova, która słynie z wyjątkowej precyzji do detali i unikalnych międzynarodowych projektów jak X-Games czy Air&Style. Przyśpieszenie i prędkość zawodników na skoczni gwarantuje Porsche Taycan oraz Porsche Centrum Katowice – Partner tegorocznych zawodów.

Na miejscu czekać będzie również Food Market, skupiający najważniejszych wystawców gastronomicznych, którzy zaspokoją potrzeby nawet najbardziej wymagających podniebień. Jak wspomina Zuza Partyka, organizator festiwalu – „to jeszcze nie koniec atrakcji, bowiem w sobotę festiwalową z okazji 10., jubileuszowej edycji dla 500 osób, które jako pierwsze pojawią się na wydarzeniu czekać będą prezenty od naszych partnerów”.

Na festiwalowych zmarźluchów czekać będzie też strefa ciepła specjalnie przygotowana przez Tauron, gdzie w zimowej aurze będzie można ogrzać się, naładować telefony oraz uwiecznić miłe wspomnienia z przyjaciółmi.

Nie należy zwlekać z planowaniem pierwszego weekendu marca w Szczyrku, gdyż w sprzedaży została ostatnia pula biletów Last Call, zaś poprzednie wyprzedały się przed czasem. Warto też osobiście sprawdzić niesamowitą i legendarną już atmosferę SnowFest Festival i rozpocząć sezon festiwalowy w malowniczej, zimowej scenografii.

Więcej informacji, a także pełny festiwalowy harmonogram występów i aktywności znajdziecie na: www.snowfest.pl