Komorowski o spotkaniu z Bidenem w Polsce. "Nie dostałem zaproszenia, ale chciałbym"

Joe Biden w Polsce pojawi się już 20 lutego i jasne jest, że spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą i innymi politykami PiS-u. Nie wiadomo jednak, kto dokładnie z obozu opozycji będzie obecny w czasie jego przemówienia. Chęć wzięcia udziału w wydarzeniach towarzyszących wizycie Bidena wyraził były prezydent Bronisław Komorowski. Na razie jednak nie dostał zaproszenia.

Bronisław Komorowski nie dostał zaproszenia na spotkanie z Joe Bidenem JACEK DOMINSKI/REPORTER

Bronisław Komorowski chciałby wziąć udział w wydarzeniach związanych z przyjazdem Joe Bidena – nie dostał jednak zaproszenia

Były prezydent ma nadzieję, że politycy opozycji będą mieli szansę na spotkanie z amerykańskim prezydentem

Podkreślił, że władzom państwa powinno zależeć, by świat zobaczył, że Polska jest "normalnym demokratycznym krajem"

Bronisław Komorowski nie zobaczy Joe Bidena

Bronisław Komorowski był w piątek gościem programu "Onet Rano". Były prezydent odniósł się do wizyty Joe Bidena w Polsce, która będzie miała miejsce już 20 lutego. Komorowski podkreślił, że bardzo chciałby wziąć udział w wydarzeniach związanych z przybyciem amerykańskiego prezydenta. Tak się jednak nie stanie.

– Otrzymałem zaproszenie takie samo jak wszyscy Polacy. Pan ambasador Brzeziński zaprosił wszystkich Polaków – powiedział. Nie mógł więc liczyć na oficjalne zaproszenie ze strony rządu czy Kancelarii Premiera. Podkreślił, że zależy mu na wydarzeniu, ponieważ ma ono także "wyraźny aspekt wsparcia dla Ukrainy".

Wizyta Bidena poprzedzi rocznicę wybuchu wojny w Ukrainie

Komorowski podkreślił także, że rząd powinien zadbać o to, by Joe Biden spotkał się nie tylko z Andrzejem Dudą i przedstawicielami partii rządzącej, lecz także z przedstawicielami opozycji.

– Mam nadzieję, że obecna władza, szczególnie pan prezydent, zadba o to, by przedstawiciele opozycji byli tam i to odpowiednio wyeksponowani – podkreślił w rozmowie z portalem. Dodał także, że w interesie "ekipy rządzącej" powinno być pokazanie, że Polska jest "względnie normalnym, demokratycznym krajem" Przypomnijmy, że Joe Biden odwiedzi Polskę w dniach 20-22 lutego 2023 r. Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Mark Brzezinski podkreślał, że wizyta Bidena "odbędzie się 11 miesięcy po jego historycznej wizycie w Polsce w marcu ubiegłego roku".

– Ta wizyta jest jasnym sygnałem demonstrującym znaczenie relacji polsko-amerykańskich oraz jedność sojuszniczą w świetle brutalnej agresji Rosji w Ukrainie – mówił ambasador.

Joe Biden oczywiście spotka się z Andrzejem Dudą, by podczas wizyt "porozmawiać o dwustronnych relacjach". Wiemy także, że Joe Biden wygłosi ważne przemówienie przed rocznicą wojny w Ukrainie. Ma mówić m.in. o tym, w jaki sposób USA udzieliło wsparcia Europie oraz narodowi ukraińskiemu w obronie jego demokracji.