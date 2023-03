Polski obiad po wegańsku. Te mielone możesz przyrządzić, nawet jeśli nie jesz mięsa [PRZEPIS]

Nie jesz mięsa, ale tęsknisz za tradycyjną polską kuchnią? Nic straconego, co udowadnia wegański kucharz Michał Gniłka z kanału WegeTuba na YouTube. Oto przepis na wegańskie mielone z kalafiora, podawane z buraczkami i ziemniakami z koperkiem. Palce lizać!

Kotlety mielone to klasyka gatunku. – Smacznie, domowo i prosto. Uwielbiam takie powroty do dzieciństwa i smaków domowych obiadów – mówił Michał Gniłka z kanału WegeTuba na YouTube. Jednak te kotlety są nieco w innej wersji: to wegańskie mielone. Jak je przygotować?

Wegańskie mielone z buraczkami. Przepis WegeTuby

Składniki:

Ziemniaki:

1 kg ugotowanych ziemniaków

50 g masła roślinnego

mały pęczek koperku

Kotlety:

olej do smażenia

1/2 dużego kalafiora

3 ząbki czosnku

2 nieduże czerwone cebule

2 łyżki stołowe oliwy extra virgin

2/3 szklanki kaszy jaglanej (ugotowanej na sypko)

1/3 szklanki mąki ziemniaczanej

2/3 szklanki bułki tartej + ekstra do panierowania

1/4 szklanki nieaktywnych płatków drożdżowych

duża czubata łyżka stołowa jasnej pasty miso

2/3 łyżeczki soli

1 łyżeczka pieprzu ziołowego

Buraczki:

750 g buraków (wcześniej ugotowanych, upieczonych lub kupionych gotowych)

3 łyżki stołowe oliwy extra virgin

1 łyżka stołowa syropu klonowego

sól do smaku

Przygotowanie:

Cały przepis znajdziesz na kanale WegeTuba na YouTube.

WegeTuba na YouTube, czyli kopalnia wegańskich przepisów

Na kanale WegeTuba, który obserwuje ponad 62 tysiące miłośników gotowania, znajdziecie mnóstwo inspiracji na zdrowe, a przede wszystkim smaczne dania wegańskie. W niekończącą się podróż po roślinnych smakach zabiera kucharz Mickey Rotten by Michał Gniłka.

Jak sam o sobie mówi, lubi jeść i ma świra na punkcie jedzenia. Podkreśla, że przede wszystkim jest łakomczuchem, a kucharzem dopiero w drugiej kolejności.

– Znajdziecie tutaj wegańskie przepisy pełne ciekawych smaków, kontrastujących tekstur i nieoczywistych kombinacji produktów. Pokażę wam, że kuchnia roślinna jest niesamowicie bogata i na co dzień możecie odkrywać nowe, zaskakujące połączenia smakowe – mówi Michał Gniłka z WegeTuby.