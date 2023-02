Polka twierdzi, że jest zaginioną Madeleine McCann. Żąda badań DNA

W maju 2007 roku zaginęła 3-letnia Brytyjka Madeleine McCann. Służbom nie udało się ustalić, co się z nią stało. Teraz 21-letnia Polka twierdzi, że jest zaginioną Brytyjką. Jej profil na Instagramie, na którym przedstawiła "dowody" swojej teorii, śledzi już prawie 300 tys. osób. Dziewczyna domaga się testu DNA.

21-letnia Polka twierdzi, że jest zaginioną przed laty Brytyjką. Fot. iammadeleinemcann/Instagram

3-letnia dziewczynka zaginęła 3 maja 2007 roku w miejscowości Praia da Luz w Portugalii

Od jakiegoś czasu 21-latka z Polski przekonuje, że nią jest. Twierdzi, że jest ignorowana przez policję z Wielkiej Brytanii i Polski

W mediach społecznościowych rośnie popularność 21-latki, która przekonuje, że jest zaginioną przed laty Brytyjką. Dziewczyna pochodzi z Polski. Jej profil na Instagramie to"iammadeleinemcann". Z kolei na Facebooku kobieta podaje się jako Julia Faustyna.

Polka twierdzi, że jest Madeleine McCann

Uważa ona, że jest zaginioną Brytyjką, gdyż jej matka i ojciec nie są jej biologicznymi rodzicami. A jako dowód, że tak jest, mają być charakterystyczne pieprzyki w tych samych miejscach, gdzie miała Madeleine oraz rzadka choroba anatomiczna oka (jej źrenica przypomina źrenicę zaginionej). Polka pisz też, że budowa jej twarzy jest taka sama jak u zaginionej Brytyjki.

- Student Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu zeznał, że widział Madeleine McCann kilka dni po jej uprowadzeniu właśnie w tym mieście. Tak się złożyło, że mieszkałam we Wrocławiu, a tylko przez rok w innym miejscu - przekonuje Polka. W mediach nie ma jednak nic takiego w tej sprawie jak zeznania studenta z Polski.

Polka: Policjanci z UK i Polski próbują mnie ignorować

Co więcej, Julia Faustyna mówi, że nie pamięta wczesnego dzieciństwa. Kobieta chce też wykonać test DNA, aby sprawdzono, czy mówi prawdę. Przekonuje też, że jest ignorowana przez służby. Za to w sieci jest coraz bardziej popularna. Jej historię śledzi prawie 300 tys. osób.

"Myślę, że mogę być Madeleine. Potrzebuję testu DNA. Policjanci z UK i Polski próbują mnie ignorować. Będę opowiadać swoją historię w postach tutaj. Pomóż mi" - czytamy w jej bio na Instagramie.

Przypomnijmy, że dziewczynka zaginęła wieczorem 3 maja 2007 r. w portugalskiej miejscowości Praia da Luz. Rodzice zostawili 3-letnią Madeleine McCann w pokoju hotelowy, aby wybrać się na kolację. Niespełna trzy godziny później ich córki już nie było.

Zrozpaczeni przysięgli, że nie odpuszczą, dopóki ich córka nie zostanie odnaleziona. Zniknięcie dziewczynki szybko stało się tematem numer jeden w mediach na całym świecie. Sprawa stała się przedmiotem licznych spekulacji. Historią z Polką jest zapewne kolejną z nich.

Dokument o Madeleine hitem Netflixa

Dodajmy, że na Netflixie w 2019 roku powstał też dokument przedstawiający sprawę zaginięcia dziewczynki. "Twórcy dokumentu precyzyjnie rekonstruują to, co działo się od momentu pojawienia się informacji o tym, że Madeleine zaginęła. Widzowie "Zaginięcia Madeleine McCann" zobaczą i usłyszą wszystkie istotne osoby w jakiś sposób powiązane ze sprawą, które zgodziły się na udział w dokumencie. Warto zauważyć, że zgody nie wyrazili rodzice Madeleine - ich oglądamy tylko we fragmentach archiwalnych materiałów" - pisała o tej produkcji wówczas dziennikarka naTemat.pl, Anna Dryjańska.