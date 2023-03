Rozgrzeje cię w chłodne dni. Tę pyszną zupę tajską przygotujesz w jedyne 15 minut [PRZEPIS]

redakcja naTemat

C zasami mamy ochotę poeksperymentować w kuchni i wpuścić do niej trochę egzotyki. Świetnym pomysłem jest aromatyczna tajska zupa Tom Kha. Ten comfort food z Tajlandii przygotujesz w jedyne 15 minut, co udowadnia kucharz Michał Gniłka z kanału WegeTuba na YouTube. Będzie szybko i pysznie.