Kosmiczny Mecz Gwiazd w NBA. Ponad 350 punktów na tablicy, zobacz najlepsze akcje

Już po raz 72. rozegrano Mecz Gwiazd koszykarskiej ligi NBA. Danie główne podczas All-Star Weekend padło łupem Teamu Giannisa Antetokounpo. Jego zespół wygrał 184:175 z drużyną, którą wybierał LeBron James. Gwiazdą pojedynku był Jayson Tatum, który pobił rekord wszech czasów, zdobywając aż 55 punktów.

Jayson Tatum zdobył tytuł Kobe Bryant All-Star Game MVP, zdobywając dla drużyny rekordowe 55 punktów. Fot. PATRICK T. FALLON/AFP/East News

NBA All-Star Weekend odbył się w dniach 17-19 lutego w Salt Lake City

Podczas Weekendu Gwiazd wystąpił m.in. Polak Jeremy Sochan

Konkurs wsadów wygrał rewelacyjny Mac McClung z Philadelphia 76ers

Zgodnie z tradycją w trakcie sezonu NBA jest taki weekend, w którym granie w koszykówkę na poważnie, nieco zmienia swój charakter. Zdecydowanie bardziej liczy się show i radość dla kibiców, którzy podczas All-Star Weekend mogą zobaczyć w akcji najlepszych z najlepszych.

W 2023 roku miejsce zmagań całej śmietanki najlepszej koszykarskiej ligi świata było Salt Lake City. W hali Vivint Smart Home Arena, gdzie na co dzień występuje zespół Utah Jazz, fani mogli podziwiać popisy zarówno wschodzących gwiazd, jak i tych z ugruntowaną pozycją.

W nocy z niedzieli na poniedziałek rozegrano tzw. Mecz Gwiazd. Po raz 19. udział w All-Star Game wziął LeBron James, wyrównując rekord wszech czasów. Wcześniej tyle samo występów na swoim koncie zapisał Kareem Abdul-Jabbar. Niewykluczone, że w przyszłym roku King James wystąpi po raz 20. w gwiazdorskim weekendzie.

Przegrany LeBron, rekordzista Tatum

Co ciekawe, LBJ po raz pierwszy musiał przełknąć gorycz porażki. Team LeBron przegrał bowiem niespodziewanie z Teamem Giannis 175:184. Ponad 350 punktów zdobytych w trakcie meczu wzbudziło mieszane uczucia wśród ekspertów i kibiców. Niektórzy krytykują, że tegoroczne All-Star Game miało mało wspólnego z prawdziwą koszykówką.

Pomijając sam przebieg meczu, tj. średnie tempo gry i braku większego zaangażowania w grę defensywną, najlepszym aktorem tego widowiska był Jayson Tatum. Koszykarz grający na co dzień w Boston Celtics zdobył aż 55 punktów dla zwycięskiej drużyny wybranej przez Giannisa Antetokounpo. Co ciekawe, wynik osiągnięty przez Tatuma jest najlepszym w historii All-Star Game. Koszykarz Celtics pobił dotychczasowy rekord, którego autorem był Anthony Davis. W 2017 roku stanęło na 52. punktach, teraz było o trzy oczka bardziej okazale.

Błysk Sochana podczas All-Star Weekend

Warto odnotować polski akcent związany z wydarzeniami w Utah. Pierwszego dnia zmagań, podczas tzw. Jordan Rising Stars, wystąpił nasz "rodzynek" w NBA, Jeremy Sochan. Mający zaledwie 19 lat koszykarz grający na co dzień w San Antonio Spurs, zrobił spore show w trakcie swojego występu. Jego drużyna przegrała co prawda w finale, ale efektowny wsad Polaka był akcją wieczoru pierwszego dnia All-Star Weekend.

Kto wie, może w przyszłości Sochan zostanie również zaproszony do rywalizacji podczas najważniejszego meczu gwiazdorskiego weekendu. Spoglądając na to, jak dobrze odnajduje się w realiach NBA, nie jest to wykluczone. Polak jest bowiem bardzo charakterystyczną postacią, dodatkowo błyszcząc w barwach przeciętnych Spurs.

Dodajmy, że w indywidualnych konkurencjach drugiego dnia, Mac McClung z Philadelphia 76ers sięgnął po nagrodę dla najlepszego dunkera (konkurs wsadów), a najlepiej "trójki" rzucał Damian Lillard z Portland Trail Blazers.

TOP10 zagrań podczas All-Star Game 2023:

Team LeBron - Team Giannis 175:184 (46:46, 46:53, 49:59, 34:26)

Team LeBron: Jaylen Brown 35, Kyrie Irving 32, Joel Embiid 32, Tyrese Haliburton 18, LeBron James 13, Anthony Edwards 12, Julius Randle 11, Paul George 8, Jaren Jackson Jr. 6, Luka Doncić 4, Nikola Jokić 4, De'Aaron Fox 0. Team Giannis: Jayson Tatum 55, Donovan Mitchell 40, Damian Lillard 26, Lauri Markkanen 13, Pascal Siakam 12, Shai Gilgeous-Alexader 9, DeMar DeRozan 8, Ja Morant 6, Domantas Sabonis 6, Bam Adebayo 4, Jrue Holiday 3, Giannis Antetokounmpo 2.