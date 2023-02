O d roku nie jem mięsa. To mój wybór. Nie zostałem do tego zmuszony, to nie kwestia religii, etyki czy stanu zdrowia. Nie mam też nic do tego, jeśli ktoś to mięso je. Jego wybór. Nikt nie może mu tego zakazać. To, co powinno zostać zakazane, to ta mięsna nagonka prawicy, która jest po prostu tępą propagandą. I to wysoce nieudaną.





Mięsna nagonka prawicy to tępa propaganda. Najśmieszniejsze, że teraz cięgi zbiera obóz władzy

Adam Nowiński

Od roku nie jem mięsa. To mój wybór. Nie zostałem do tego zmuszony, to nie kwestia religii, etyki czy stanu zdrowia. Nie mam też nic do tego, jeśli ktoś to mięso je. Jego wybór. Nikt nie może mu tego zakazać. To, co powinno zostać zakazane, to ta mięsna nagonka prawicy, która jest po prostu tępą propagandą. I to wysoce nieudaną.