Ważne zalecenie policji na czas wizyty Bidena. O tym musi pamiętać każdy, kto będzie w stolicy

Stolica już od poniedziałku od rana przygotowuje się na przyjazd prezydenta USA Joe Bidena. Na wielu ulicach w centrum stanęły barierki, które mają uniemożliwić wejście lub wjazd na jezdnię, a także parkowanie w rejonie przejazdu kolumny z przywódcą Stanów Zjednoczonych. Policja wydała też specjalną odezwę do Warszawiaków.

W Warszawie już stanęły barierki przed przyjazdem prezydenta Joe Bidena. Fot. Wojciech Olkusnik/East News

– Wizyta prezydenta Bidena i zmiany z nią związane to duże wyrzeczenia dla warszawiaków. Ale mamy świadomość, jak ważna jest to wizyta. Zrobimy wszystko, żeby mówiono tylko i wyłącznie o słowach prezydenta Bidena i Dudy a o nas mówiono jak najmniej. Bo my zapewnimy to bezpieczeństwo – powiedział TVN Warszawa rzecznik stołecznej policji nadkomisarz Sylwester Marczak.

A tych wyrzeczeń i utrudnień będzie sporo. Prace już rozpoczęto. W rejonie Dworca Centralnego oraz hoteli Marriott i InterContinental stanęły barierki, które uniemożliwiają parkowanie samochodów wzdłuż ulic, a później odgraniczą jezdnię, żeby nie dostali się na nią piesi.

– Wyłączenia dotyczyć będą przede wszystkim Śródmieścia i terenu od lotniska Chopina do centrum miasta. Decyzje mogą być podejmowane przez policję na bieżąco. W kilku miejscach mogą też pojawić się ograniczenia w ruchu pieszym – wymienia Marczak.

Informacje o utrudnieniach publikowane będą w mediach społecznościowych policji oraz urzędu miasta. Rzecznik stołecznej policji dodał też, że wszystkie pojazdy pozostawione na w okolicy przejazdu kolumny z prezydentem Bidenem zostaną odholowane.

Które ulice w Warszawie będą zamknięte?

Podczas samego przejazdu mundurowi będą wstrzymywali ruch na drogach prowadzących na Lotnisko Chopina, do hotelu Marriott oraz hotelu Intercontinental, a także w rejonie Pałacu Prezydenckiego i Zamku Królewskiego.

Wyłączeń w ruchu należy spodziewać się więc na ulicach: Żwirki i Wigury, Raszyńskiej, Alejach Jerozolimskich i moście Józefa Poniatowskiego, Emilii Plater, Marszałkowskiej, Nowym Świecie, Krakowskim Przedmieściu, Wisłostradzie od mostu Grota-Roweckiego do mostu Łazienkowskiego.

Policja informuje, że zostawia sobie możliwość zamknięcia dróg na Starym Mieście: alei "Solidarności" i mostu Śląsko-Dąbrowskim, Senatorskiej, Podwala i Kapitulnej.

Ratusz wymienia także konkretnie, które ulice od wtorku do środy rana będą wyłączone z możliwości parkowania.

Są to: Emilii Plater – na odcinku od Alej Jerozolimskich do ulicy Nowogrodzkiej oraz na odcinku od ulicy Śliskiej do Siennej po stronie zachodniej (przy hotelu); Śliska – na odcinku od ulicy Emilii Plater do Sosnowej (na tyłach hotelu); Sosnowa – na odcinku od ulicy Śliskiej do Siennej; Sienna – na odcinku od ul. Sosnowej do Emilii Plater; Nowogrodzka – na odcinku od ulicy Emilii Plater do Chałubińskiego; plac Zamkowy – na całej powierzchni; Senatorska – na odcinku od ulicy Miodowej do Podwale; Podwale – na odcinku od ul. Senatorskiej do Kapitulnej; Kapitulna – na całej długości; parking pod mostem Śląsko-Dąbrowskim (między ulicą Grodzką a ulicą Nowy Zjazd) – na całej długości; Bugaj – na całej długości; Boleść – na całej długości; Wybrzeże Gdańskie – po stronie Zamku Królewskiego, na odcinku od ulicy Boleść do Grodzkiej; Grodzka – na całej długości; Nowy Zjazd – na całej długości.

Z racji tak dużych utrudnień Komenda Stołeczne Policji zaleca, by w tym czasie poruszać się komunikacją miejską.